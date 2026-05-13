Θετικά πρόσημα στις ευρωαγορές, υποχωρούν τα βρετανικά ομόλογα

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται 0,7% στις 610,9 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 σημειώνει άνοδο 0,55% στις 5.841 μονάδες.

Με θετικά πρόσημα κινούνται οι δείκτες στις ευρωαγορές ανακάμπτοντας από τις απώλειες της Τρίτης, με τις αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων να υποχωρούν αφότου ο Στάρμερ δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να παραιτηθεί από πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης προσθέτει 0,77% στις 24.157 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο κερδίζει 0,75% στις 10.343 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 ισχυροποιείται κατά 0,11% και τις 7.988 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο καταγράφει κέρδη 0,8% στις 49.389 μονάδες ενώ ο IBEX 35 κινείται στο +0,39% στις 17.640 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Siemens ενισχύεται 1,29% παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 2,03 δισ. ευρώ για το α' τρίμηνο και ένα νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 6 δισ. ευρώ σε ορίζοντα πενταετίας.

Την Τρίτη, οι πολιτικές πιέσεις στον Στάρμερ δημιούργησαν αβεβαιότητα για την δημοσιονομική σταθερότητα της Βρετανίας, στέλνοντας τα βρετανικά ομόλογα σε ράλι, ωστόσο σήμερα οι αποδόσεις υποχωρούν από 2 έως 6 μονάδες βάσης καθώς ο ίδιος έκανε σαφές ότι δεν σκοπεύει να παραιτηθεί και η νευρικότητα μετριάζεται.

Στα μάκρο της ημέρας, ο πληθωρισμός της Γαλλίας επιβεβαιώθηκε στο 2,5% για τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας ΙΝSEE, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό από τον Ιούλιο του 2024. Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 1,2%, επιβεβαιώνοντας επίσης την προκαταρκτική εκτίμηση.

Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε το INSEE, η ανεργία στη Γαλλία ανήλθε στο 8,1% το α' τρίμηνο του 2026, σε υψηλό πενταετίας. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 68.000 στα 2,6 εκατ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.