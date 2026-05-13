Bloomberg: Η Ελλάδα εξετάζει επιπλέον πρόωρη αποπληρωμή χρέους μέσα στο 2026

Την πρόωρη αποπληρωμή ακόμα περισσότερων δανείων διάσωσης εντός του έτους σχεδιάζει η Ελλάδα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Ελλάδα έχει ήδη προγραμματίσει την πρόωρη πληρωμή 6,9 δισ. ευρώ τον επόμενο μήνα από τα δάνεια της περιόδου διάσωσης, ωστόσο, εάν αντλήσει νέα κεφάλαια από τις αγορές θα εξετάσει και επιπλέον πληρωμές επίσημου χρέους ή εναλλακτικά θα προχωρήσει με επαναγορά υφιστάμενων ομολόγων.

Η κίνηση έρχεται καθώς η Ελλάδα συνεχίζει να υπερβαίνει τους δημοσιονομικούς της στόχους με ισχυρά πρωτογενή πλεονάσματα, ενώ αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι πέρσι, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση στοχεύει να ξεπληρώσει τα δάνεια απτό το πρώτο πρόγραμμα διάσωσης 10 χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα.

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους λόγους χρέους προς το ΑΕΠ στον κόσμο, η Ελλάδα ενδέχεται να ξεπεραστεί από την Ιταλία ως η πιο υπερχρεωμένη χώρα της ΕΕ, σύμφωνα με τις τελευταίες επίσημες προβλέψεις.