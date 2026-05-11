Στενά του Ορμούζ: Σύνοδος 40 χωρών για την ασφαλή μεταφορά πετρελαίου

Περισσότερες από 40 χώρες αναμένεται να συμμετάσχουν σήμερα Δευτέρα στην σύνοδο που θα διεξαχθεί με αντικείμενο τον καθορισμό των στρατιωτικών συνεισφορών τους σε ευρωπαϊκή αποστολή συνοδείας πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, μόλις επιτευχθεί σταθερή εκεχειρία στην περιοχή.

Οι υπηρεσίες που πρόκειται να προσφέρουν οι χώρες αυτές, εφόσον συμφωνηθεί θα είναι: ναρκαλιείας, συνοδείας πλοίων και εναέριας επιτήρησης στο πλαίσιο μιας αμυντικής ναυτικής αποστολής. Οι επιχειρήσεις θα διεξαχθούν υπό την ηγεσία της Βρετανίας και της Γαλλίας, με στόχο να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των εμπορικών πλοίων που επιχειρούν να διασχίσουν τη θαλάσσια οδό, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλεϊ, ο οποίος θα συμπροεδρεύσει της συνόδου μαζί με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν, δήλωσε ότι «μετατρέπουμε τη διπλωματική συμφωνία σε πρακτικά στρατιωτικά σχέδια για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ».

Από την πλευρά του Ιράν, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Κάζεμ Γκαριμπαμπάντι, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε τέτοια ανάπτυξη δυνάμεων θα θεωρηθεί κλιμάκωση του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν και θα προκαλέσει στρατιωτική απάντηση.

«Η ανάπτυξη επιπλέον εξωπεριφερειακών αντιτορπιλικών γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, με το πρόσχημα της “προστασίας της ναυσιπλοΐας”, δεν είναι τίποτε άλλο παρά κλιμάκωση της κρίσης, στρατιωτικοποίηση μιας ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού και προσπάθεια συγκάλυψης της πραγματικής αιτίας ανασφάλειας στην περιοχή», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η απάντηση της Τεχεράνης θα είναι «άμεση και αποφασιστική».

Το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, μετά το ξέσπασμα του πολέμου που ακολούθησε τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου.