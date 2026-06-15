Πέφτουν οι τιμές των σιτηρών, σε χαμηλό εννέα μηνών το καλαμπόκι

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν επαναφέρει τις ροές από την κρίσιμη οδό των Στενών του Ορμούζ και μετριάζει τους φόβους για τον πληθωρισμό των τροφίμων.

Υποχωρούν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σιτηρών στο Χρηματιστήριο του Σικάγο στο απόηχο της σημαντικής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, η οποία υπόσχεται το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και του παγκόσμιου εμπορίου μετριάζοντας τις ανησυχίες για ένα νέο κύμα παγκόσμιου πληθωρισμού τροφίμων. Το καλαμπόκι με την σειρά του υποχώρησε σε χαμηλό εννέα μηνών.

Την ίδια ώρα, η είδηση ​​οδήγησε σε απότομη πτώση των τιμών του καυσίμων και επηρέασε όλα τα γεωργικά προϊόντα, τα οποία συχνά ακολουθούν τις τιμές του πετρελαίου, δεδομένης της αυξανόμενης χρήσης τους στην παραγωγή βιοκαυσίμων.

Συγκεκριμένα, το πιο ενεργό συμβόλαιο καλαμποκιού έφθασε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον περασμένο Αύγουστο στα 4,07 δολάρια/μπουσέλ, υποχωρώντας 0,7%, το σιτάρι στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο στα 5,72 δολάρια/μπουσέλ, ενώ η σόγια έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο στα 11,07 δολάρια το μπούσελ, Επίσης, το συμβόλαιο ακατέργαστης ζάχαρης έφθασε στα 13,61 σεντς ανά λίβρα, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο σύμφωνα με το Reuters.

«Η σημερινή κίνηση σχετίζεται κυρίως με τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, ωστόσο έχουμε μερικά πιο καθοδικά σήματα όσο αφορά την προσφορά στα σιτηρά», δήλωσε ένας trader με έδρα τη Σιγκαπούρη.

«Εάν ανοίξει ξανά το Ορμούζ, θα περίμενε κανείς να δει μια απότομη πτώση στις τιμές του αργού πετρελαίου, ενώ άλλα εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένων των σιτηρών, είναι πιθανό να μειωθούν απότομα», δήλωσε Γερμανός trader.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η αγορά παραμένει νευρική, καθώς η συμφωνία δεν έχει ακόμη υπογραφεί ακόμα, και πέντε ημέρες - μέχρι την προγραμματισμένη υπογραφή την Παρασκευή στην Γενεύη της Ελβετίας - είναι πολύς χρόνος στην ασταθή Μέση Ανατολή.