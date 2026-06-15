Τουρισμός

Σίκινος: Η αυθεντική γαλήνη των Κυκλάδων

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Σίκινος: Η αυθεντική γαλήνη των Κυκλάδων
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Η Σίκινος παραμένει ένα αυθεντικό καταφύγιο στις Κυκλάδες. Ένα νησί που διατηρεί αναλλοίωτο το παραδοσιακό του χρώμα και προσφέρει διακοπές γεμάτες ηρεμία.

Υπάρχουν ακόμη νησιά που αντιστέκονται στον θόρυβο του μαζικού τουρισμού, διατηρώντας αναλλοίωτη την ταυτότητα και τον αυθεντικό τους χαρακτήρα. Η Σίκινος είναι ένα από αυτά. Φωλιασμένη ανάμεσα στην Ίο και τη Φολέγανδρο, μοιάζει να έχει σταματήσει τον χρόνο, προσφέροντας στον επισκέπτη ηρεμία, απλότητα και ουσιαστική επαφή με το κυκλαδίτικο τοπίο.

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