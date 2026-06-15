Ο Τραμπ ανακοίνωσε πολιτική συγκέντρωση για τις 4 Ιουλίου

Θα πραγματοποιηθεί «η πιο θεαματική» πολιτική συγκέντρωσή του, στο πλαίσιο της οποίας θα πραγματοποιηθεί «Το μεγαλύτερο θέαμα πυροτεχνημάτων στην ιστορία».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα μέσω της πλατφόρμας του, της Truth Social, ότι την 4η Ιουλίου, ημέρα της εθνικής γιορτής των Ηνωμένων Πολιτειών, θα διοργανώσει «τη πιο θεαματική» πολιτική συγκέντρωσή του, στο πλαίσιο της οποίας θα πραγματοποιηθεί «Το μεγαλύτερο θέαμα πυροτεχνημάτων στην ιστορία».

«Πάνω από 300 μέλη από τις ισχυρές και ταλαντούχες στρατιωτικές μπάντες, ορχήστρες και μονάδες απόδοσης τιμών μας θα ερμηνεύσουν πατριωτικές μελωδίες, αμερικανικές επιτυχίες, καθώς και την playlist μου», πρόσθεσε υποσχόμενος να αποτίσει φόρο τιμής στον αμερικανικό λαό στο πλαίσιο της 250ης επετείου από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών.