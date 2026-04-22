Τα κύρια εμπόδια στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν: «Έως Κυριακή η παράταση της εκεχειρίας»

Η παραβίαση των δεσμεύσεων, ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων και οι απειλές είναι τα κύρια εμπόδια στις «ειλικρινείς διαπραγματεύσεις», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν. «Ο κόσμος παρακολουθεί την ατέλειωτη υποκριτική ρητορική σας και την αντίφαση ανάμεσα στους ισχυρισμούς και τις πράξεις», τόνισε, μία ημέρα μετά την παράταση της εκεχειρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ισραήλ: Έως την Κυριακή η παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν

Το Ισραήλ ενημερώθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση ότι το νέο χρονικό όριο που θέτει ο Ντόναλντ Τραμπ για τη λήξη της εκεχειρίας με το Ιράν είναι έως την προσεχή Κυριακή, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα. Ο Τραμπ δεν ανέφερε συγκεκριμένα την ημερομηνία, ωστόσο αυτή είναι η εκτίμηση που επικρατεί στο Ισραήλ μετά την ενημέρωση από τις ΗΠΑ. Σημειώνεται ότι πρόκειται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται ώστε να φτάσει στην περιοχή και τρίτο αμερικανικό αεροπλανοφόρο.

Σκληρή στάση από Τεχεράνη

Το Ιράν αποκλείει το ενδεχόμενο να ξανανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, όσο παραμένει σε ισχύ ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, διεμήνυσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου. Ο Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν, ανέφερε ότι η πλήρης κατάπαυση του πυρός έχει νόημα μόνο εφόσον δεν παραβιάζεται από τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ είναι «αδύνατον» με μια τέτοια «κατάφωρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός», πρόσθεσε. Λίγο νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράκ Εσμαΐλ Μπαγαεΐ είπε ότι «εκτιμά» τις προσπάθειες που καταβάλλει το Πακιστάν για τον τερματισμό του πολέμου, χωρίς ωστόσο να σχολιάσει την παράταση της κατάπαυσης του πυρός που αποφασίστηκε μονομερώς από την Ουάσιγκτον.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους σχετικά με το αίτημα των Πακιστανών μεσολαβητών για παράταση της εκεχειρίας –που το αποδέχτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από τη λήξη της– ο εκπρόσωπος περιορίστηκε να χαιρετίσει τις προσπάθειες του Πακιστάν και υπογράμμισε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία λαμβάνει «τα αναγκαία μέτρα (…) για την ασφάλεια» της χώρας.

Ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ήδη από την Παρασκευή, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και Πακιστανούς αξιωματούχους που επικαλείται η εφημερίδα «The New York Post», ενώ συνεχίζεται η εύθραυστη κατάπαυση πυρός στη Μέση Ανατολή μέχρι να καταρτίσει πρόταση η ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Πηγές από το Ισλαμαμπάντ ανέφεραν στην αμερικανική εφημερίδα ότι οι προσπάθειες διαμεσολάβησης με τη συμμετοχή του Πακιστάν συνέβαλαν στην αναζωογόνηση της δυναμικής για την επανέναρξη των επαφών, με πιθανότητα διεξαγωγής συζητήσεων εντός «36 έως 72 ωρών». Ερωτηθείς σχετικά με την προοπτική μιας σημαντικής εξέλιξης, ο Τραμπ απάντησε στην εφημερίδα The Post μέσω γραπτού μηνύματος: «Είναι πιθανό!».