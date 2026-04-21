Τραμπ: Θα θυμάμαι τις εταιρίες που δεν ζήτησαν επιστροφή χρημάτων λόγω δασμών

Ο Τραμπ δήλωσε στο CNBC ότι χάρηκε όταν άκουσε ότι η Apple, η Amazon και κάποιες άλλες μεγάλες εταιρείες δεν έχουν ζητήσει ακόμη αποζημιώσεις.

Το μήνυμα ότι «θα θυμάται» τις εταιρείες που δεν ζήτησαν να αποζημιωθούν για τους δασμούς που κατέβαλαν, οι οποίοι στη συνέχεια κρίθηκαν παράνομοι από το Ανώτατο Δικαστήριο, εξέπεμψε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ αφήνοντας να εννοηθεί ότι με κάποιον τρόπο θα ωφεληθούν εάν δεν υποβάλουν αίτηση για να τους επιστραφούν τα χρήματά τους.

Ο Τραμπ δήλωσε στο CNBC ότι χάρηκε όταν άκουσε ότι η Apple, η Amazon και κάποιες άλλες μεγάλες εταιρείες δεν έχουν ζητήσει ακόμη αποζημιώσεις. «Είναι θαυμάσιο, αν δεν το κάνουν» υπογράμμισε μιλώντας τηλεφωνικά στους παρουσιαστές του καναλιού. «Αν δεν το κάνουν, θα τις θυμάμαι. Σας το λέω, επειδή επιδιώκω να κάνω ισχυρή αυτήν τη χώρα», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στο CNBC ότι οι εναλλακτικοί δασμοί που εξετάζει η κυβέρνησή του, βάση του άρθρου 301 του Νόμου περί Εμπορίου του 1974, ίσως αποφέρουν μεγαλύτερα έσοδα από τους προηγούμενους, αλλά η διαδικασία θα είναι πιο περίπλοκη. Το άρθρο 301 περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών απαιτεί τη διεξαγωγή έρευνας και δημόσιας διαβούλευσης για να επιβληθούν δασμοί. Σε κάθε περίπτωση, δεν αναμένεται να ανακοινωθούν νέοι δασμοί πριν από τον Ιούλιο.

Χαρακτήρισε «εχθρικές» τις επιχειρήσεις που ζητούν επιστροφή των χρημάτων τους. «Σε πολλές περιπτώσεις ο εχθρός, ο εχθρός, παίρνει τα χρήματα αυτά» επεσήμανε, αναφερόμενος φαινομενικά σε αυτές τις εταιρίες ενώ, αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τον ίδιο, η καταβολή δασμών από τις αμερικανικές εταιρείες εισαγωγών αποτελεί «πατριωτική ενέργεια»

«Σε ανθρώπους που μισούν τις ΗΠΑ, τους δίνουμε επιταγές δισ. δολαρίων. Είναι τόσο λυπηρό» πρόσθεσε, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένες εταιρείες ή χώρες προέλευσης των εισαγόμενων προϊόντων. Επέμεινε εξάλλου ότι το Ανώτατο Δικαστήριο «θα μπορούσε να μας βοηθήσει», διατηρώντας σε ισχύ τους δασμούς που επέβαλε πέρυσι, επικαλούμενος έναν νόμο του 1977 περί «εθνικής έκτακτης ανάγκης».