Τραμπ: «Θα τα βρούμε με την Anthropic - Μπορούν να μας είναι πολύ χρήσιμοι»

Ο Ντόναλντ Τραμπ προέβη σήμερα σε κατευναστικές δηλώσεις για το θέμα της νεοφυούς επιχείρησης γενετικής τεχνητής νοημοσύνης Anthropic, δύο μήνες μετά την εντολή του για διακοπή κάθε εμπορικής σχέσης με την εταιρία αυτή.

«Θα τα βρούμε», υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεφωνική συνέντευξη που μεταδόθηκε απευθείας από το τηλεοπτικό δίκτυο CNBC. «Πρόκειται για πολύ έξυπνους ανθρώπους και μπορούν να μας είναι πολύ χρήσιμοι».

Η διαφωνία μεταξύ της αμερικανικής κυβέρνησης και της Anthropic αφορά τις επιφυλάξεις που εξέφρασε ο όμιλος με έδρα την Καλιφόρνια ως προς τη χρήση των μοντέλων ΤΝ που έχει για τη μαζική παρακολούθηση των αμάχων πληθυσμών και τις θανατηφόρες επιθέσεις του αμερικανικού στρατού.

Καθώς δυσαρεστήθηκε που δεν έλαβε από την Anthropic την άρση των περιορισμών αυτών παρά τις συζητήσεις μηνών, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ κατήγγειλε τη σύμβαση μεταξύ των δύο πλευρών στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο Τραμπ τότε διεύρυνε το φάσμα σε όλες τις κυβερνητικές οντότητες. Ο Πιτ Χέγκσεθ ζήτησε επίσης να περιληφθεί η εταιρία σε έναν κατάλογο «επικίνδυνων» εταιριών για την εθνική ασφάλεια, ο οποίος περιλάμβανε μέχρι τώρα μόνο ξένες εταιρίες.

Η Anthropic έκτοτε αμφισβήτησε στο δικαστήριο τις αποφάσεις αυτές. Στα τέλη Ιανουαρίου, ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο τις ανέστειλε, απόφαση που εφεσίβαλε η αμερικανική κυβέρνηση

Σε παράλληλη διαδικασία αλλά σε σχέση με τα ίδια γεγονότα, δικαστήριο της Ουάσινγκτον αρνήθηκε να αναστείλει την εγγραφή στον κατάλογο. Οι δύο υποθέσεις πρέπει ακόμη να εξεταστούν επί της ουσίας.

Η Anthropic «θέλησε να υπαγορεύσει τους όρους της στον στρατό μας», δήλωσε σήμερα ο Τραμπ. «Δεν μπορούσαμε να το δεχθούμε αυτό». «Αυτοί είναι πολύ στα αριστερά, αλλά συνεννοούμαστε», πρόσθεσε επίσης. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε στείλει ένα πρώτο θετικό σήμα την Παρασκευή, με την υποδοχή στον Λευκό Οίκο του επικεφαλής της Anthropic, του Ντάριο Αμοντέι.

Ένας εκπρόσωπος χαρακτήρισε «παραγωγική και εποικοδομητική» τη συνάντηση αυτή με την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς και τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Το μοντέλο ΤΝ της Anthropic, Claude, είναι σήμερα το μόνο του οποίου η χρήση επιτρέπεται για διαβαθμισμένες επιχειρήσεις στις τάξεις του αμερικανικού στρατού.

Μετά την αποκήρυξη της Anthropic, η OpenAI συμφώνησε με την κυβέρνηση σχετικά με την ενσωμάτωση των διεπαφών τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτει σε αυτή την περίμετρο, αλλά η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.