Η Ferrari κατέληξε σε προκαταρκτική τιμή περίπου 550.000 ευρώ για το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό supercar της, σύμφωνα με το Bloomberg.

Πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ θα κοστίζει το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό supercar Ferrari, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα στη Ρώμη τον επόμενο μήνα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το νέο μοντέλο της ιταλικής εταιρείας θα έχει την ονομασία Luce και κοστολογείται αρχικώς κοντά στα περίπου 550.000 ευρώ. Η τιμή του τοποθετείται υψηλότερα από το προηγούμενο ηλεκτροκίνητο μοντέλο, Purosangue, το οποίο ξεκινά περίπου από 450.000 ευρώ.

Το Luce αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στρατηγικές κινήσεις της Ferrari στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Η τελική τιμολόγηση μπορεί να μεταβληθεί κατά περίπου 10% προς τα πάνω ή προς τα κάτω πριν από την εμπορική διάθεση. Η Ferrari δεν σχολίασε τις πληροφορίες.

Η επιλογή υψηλής τιμής αποτυπώνει τη στρατηγική του CEO Benedetto Vigna, ο οποίος επιδιώκει να διατηρήσει την αποκλειστικότητα και τη γοητεία της μάρκας στους πολύ εύπορους πελάτες καθώς επιδιώκει την «αξία έναντι του όγκου». Το Luce θεωρείται κρίσιμο τεστ για τη Ferrari, καθώς πολλοί εύποροι αγοραστές ανησυχούν ακόμη για τη μεταπωλητική αξία των ηλεκτρικών οχημάτων σε σχέση με τα παραδοσιακά supercars.

Η ιταλική εταιρεία έχει δηλώσει ότι θέλει να προσφέρει στους πελάτες επιλογή ανάμεσα σε κινητήρες εσωτερικής καύσης, υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, χωρίς συμβιβασμούς στις επιδόσεις που χαρακτηρίζουν τη Ferrari.

Το Purosangue έχει γίνει ένα από τα πιο σημαντικά μοντέλα της Ferrari από το ντεμπούτο του, διευρύνοντας την πελατειακή βάση της εταιρείας πέρα από τα παραδοσιακά διθέσια σπορ αυτοκίνητα και βοηθώντας στην άνοδο των μέσων τιμών πώλησης. Η Ferrari έχει περιορίσει την παραγωγή του μοντέλου σε περίπου 20% της ετήσιας παραγωγής για να διατηρήσει την αποκλειστικότητα.