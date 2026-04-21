Λίβανος: Τουλάχιστον 2.454 νεκροί εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων από τις 2 Μαρτίου

Σύμφωνα με τον οργανισμό διαχείρισης καταστροφών, 7.658 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί στη διάρκεια αυτών των έξι εβδομάδων πολέμου.

Οι αρχές του Λιβάνου ανακοίνωσαν πως τουλάχιστον 2.454 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα στη χώρα εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων, από το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ και του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου.

Αφότου τέθηκε σε ισχύ η εφαρμογή μιας εύθραυστης εκεχειρίας 10 ημερών, ο αριθμός των νεκρών συνεχίζεται να αυξάνεται, καθώς ανακαλύπτονται πτώματα στα ερείπια βομβαρδισμένων κτιρίων.

