Συνάντηση Παπασταύρου με τον Ειδικό Απεσταλμένο των ΗΠΑ για την Ενέργεια

Συνάντηση με τον Ειδικό Απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ενέργεια, κ. Joshua Volz είχε σημερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Όπως αναφέρει ο υπουργός: «Μετά από συντονισμένη προσπάθεια που καταβάλαμε τους τελευταίους μήνες, από την Διατλαντική Σύνοδο που διοργάνωσε ο Λευκός Οίκος, τον Φεβρουάριο, για την Ασφάλεια Φυσικού Αερίου (Transatlantic Gas Security Summit), μέχρι και τις συναντήσεις στο πλαίσιο της #CERAWeek2026 στο Χιουστον τον Μάρτιο, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις θετικές εξελίξεις για την ενεργειακή αναβάθμιση και θωράκιση της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Επίκεντρο της συζήτησης αποτέλεσε η πρόσφατη συμφωνία των Διαχειριστών (TSOs), που προσφέρει κανονιστική σαφήνεια σε Ευρωπαικό επίπεδο και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του Κάθετου Διαδρόμου, καθώς και η υπογραφή της σύμβασης γεώτρησης μεταξύ της Κοινοπραξίας ExxonMobil-Energean-Helleniq Energy και της Stena Drilling που ξεκλειδώνει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην ιστορία της χώρας μας σε βαθιά ύδατα.

Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής οικοδομούν μαζί μια ισχυρή στρατηγική συνεργασία στον τομέα της ενέργειας. Επόμενος κοινός σταθμός η Κροατία και το Three Seas Initiative Summit».