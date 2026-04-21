Kυβέρνηση μειοψηφίας στη Ρουμανία μετά την αποχώρηση των Σοσιαλδημοκρατών

Το PSD, που μέχρι στιγμής έχει εγκρίνει όλα τα μέτρα της κυβέρνησης, λέει ότι θα μπορούσε να επιστρέψει στον κυβερνητικό συνασπισμό αλλά υπό άλλον πρωθυπουργό.

Ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας Ίλιε Μπολοζάν δήλωσε σήμερα ότι θα ηγηθεί μιας κυβέρνησης μειοψηφίας ώστε να διασφαλίσει ότι θα υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την αξιοποίηση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχολιάζοντας την αποχώρηση των Σοσιαλδημοκρατών (PSD) από τον κυβερνητικό συνασπισμό.

Η ηγεσία του PSD, του μεγαλύτερου κόμματος του συνασπισμού, ζήτησε τη Δευτέρα την παραίτηση του Μπολοζάν. Εντός της εβδομάδας το κόμμα θα αποσύρει τους υπουργούς του από την τετρακομματική κυβέρνηση, αφήνοντάς την χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η απόφαση αυτή βυθίζει τη Ρουμανία σε πολιτική κρίση που αναμένεται ότι θα αυξήσει το κόστος δανεισμού (είναι ήδη το υψηλότερο στην περιοχή) και θα πλήξει την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας και την πρόσβασή της σε ευρωπαϊκούς πόρους. Η Ρουμανία κινδυνεύει να χάσει περίπου 11 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους αν δεν υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις για τις οποίες έχει δεσμευτεί μέχρι τον Αύγουστο.

Το PSD, που μέχρι στιγμής έχει εγκρίνει όλα τα μέτρα της κυβέρνησης, λέει ότι θα μπορούσε να επιστρέψει στον κυβερνητικό συνασπισμό αλλά υπό άλλον πρωθυπουργό. Ο Μπολοζάν από την πλευρά του ανέφερε ότι το Φιλελεύθερο Κόμμα (PNL) απέκλεισε την πιθανότητα νέου συνασπισμού με την αριστερά. Πρόσθεσε ότι θα συνομιλήσει με τα άλλα κόμματα του συνασπισμού για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει η κυβέρνηση μειοψηφίας.

Αφού παραιτηθούν οι Σοσιαλδημοκράτες υπουργοί, ο Μπολοζάν θα διορίσει υπηρεσιακούς από τα μέλη της σημερινής κυβέρνησης. Οι υπηρεσιακοί μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους για 45 ημέρες, μέχρι το κοινοβούλιο να εγκρίνει τη σύνθεση μιας νέας κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση θα μπορούσε να ανατραπεί νωρίτερα εάν οι Σοσιαλδημοκράτες και η αντιπολιτευόμενη, εθνικιστική δεξιά Συμμαχία για την Ένωση των Ρουμάνων (AUR) στηρίξουν μια πρόταση μομφής από κοινού.

Ο κεντρώος πρόεδρος Νικούσορ Νταν, ο οποίος διορίζει τον πρωθυπουργό, έχει καλέσει τα κόμματα για έναν πρώτο γύρο διαβουλεύσεων αύριο Τετάρτη. Φιλοευρωπαϊκή κυβερνητική πλειοψηφία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το PSD, το μεγαλύτερο κόμμα του κοινοβουλίου που κατέχει το 28% των εδρών αλλά υπολείπεται της AUR στις δημοσκοπήσεις. Οι επόμενες βουλευτικές εκλογές στη Ρουμανία θα γίνουν, υπό κανονικές συνθήκες, το 2028.

Ο σημερινός κυβερνητικός συνασπισμός συγκροτήθηκε πριν από 10 μήνες, σε μια προσπάθεια να ανακόψει την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων. Ωστόσο, τα κόμματα που τον συναποτελούν έχουν συγκρουστεί κατ’ επανάληψη με αφορμή τις περικοπές στον προϋπολογισμό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ