ΛΑΝΑΚΑΜ: 1,14 εκατ. ευρώ τα EBITDA το 2025

Σε 2.297.059,91 ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της ΛΑΝΑΚΑΜ για τη χρήση του 2025, παρουσιάζοντας οριακή μείωση σε σύγκριση με τη χρήση του 2024 (€2.336.745,30). Σε

ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €2.399.450,49 για το 2025, έναντι €2.430.600,36 για το 2024.

Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας για τη χρήση του 2025 ανήλθαν σε €1.012.558,84, έναντι €1.012.586,18 για το 2024. Σε επίπεδο Ομίλου, τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €1.040.358,84 για το 2025, έναντι €1.047.119,18 για την προηγούμενη χρήση.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας για τη χρήση του 2025 ανήλθαν σε €1.148.670,08 έναντι €718.040,92 το 2024.

Σε ενοποιημένο επίπεδο, το EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €1.267.326,08 για το 2025, έναντι €743.105,92 το 2024.