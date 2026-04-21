Ζελένσκι: «Ο αγωγός πετρελαίου Druzhba είναι έτοιμος να επαναλειτουργήσει»

Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο αγωγός πετρελαίου Druzhba («Φιλία» στα ρωσικά) που διοχετεύει πετρέλαιο προς την Ευρώπη είναι έτοιμος να επαναλειτουργήσει, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ουκρανία ολοκλήρωσε τις εργασίες αποκατάστασης στον τμήμα του αγωγού που υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση τον Ιανουάριο.

«Η Ουκρανία ολοκλήρωσε τις εργασίες αποκατάστασης στο τμήμα του αγωγού Druzhba, που υπέστη ζημιές από ρωσική αεροπορική επιδρομή. Ο αγωγός μπορεί να επαναλειτουργήσει», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram, προσθέτοντας ότι ελπίζει ότι η Βουδαπέστη ως απάντηση θα αποδεσμεύσει 90 δισεκατομμύρια ευρώ σε ευρωπαϊκή βοήθεια προς το Κίεβο.

Νωρίτερα σήμερα έγινε γνωστό πως η Ρωσία προτίθεται να διακόψει από 1η Μαΐου τις εξαγωγές πετρελαίου από το Καζακστάν προς την Γερμανία μέσω του αγωγού Druzhba δήλωσαν σήμερα στο Reuters τρεις πηγές του κλάδου, υπό τον όρο της ανωνυμίας προσθέτοντας ότι ένα προσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα εξαγωγών πετρελαίου έχει σταλεί στο Καζακστάν και την Γερμανία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider