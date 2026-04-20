Πολιτική | Ελλάδα

Ελιζέ: «Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα θα αναδείξει τους ιστορικούς δεσμούς Γαλλίας - Ελλάδας»

Newsroom
Εμανουέλ Μακρόν / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images
Η επίσκεψη του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα θα αναδείξει τους ιστορικούς δεσμούς ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα, την κοινή πρόσδεση των δύο χωρών στις ευρωπαϊκές αξίες και την στενή τους συνεργασία σε όλους τους τομείς, ιδίως δε στην άμυνα, την οικονομία και τον πολιτισμό.

Αυτό αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση του Ελιζέ σήμερα από το Παρίσι, αναφορικά με την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου στην Ελλάδα στις 24 και 25 Απριλίου. Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η επίσκεψη αυτή θα συμβάλει στην ενίσχυση και την διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ταυτόχρονα, υπογραμμίζεται ότι η Ελλάδα και η Γαλλία διατηρούν μία στρατηγική εταιρική σχέση συνεργασίας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, η οποία υπογράφτηκε το Σεπτέμβριο του 2021.

