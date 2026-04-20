Δούκας: Η Αθήνα έχει εξελιχθεί σε αυτόνομο και ισχυρό προορισμό

«Τα τελευταία χρόνια η Αθήνα έχει εξελιχθεί σε αυτόνομο και ισχυρό προορισμό, τον κορυφαίο της χώρας» είπε ο δήμαρχος Αθηναίων στο 11ο This is Athens-Agora

Για τις σύγχρονες απαιτήσεις της Αθήνας, ως τουριστικό προορισμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, μίλησε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, τόσο κατά τον χαιρετισμό του στην έναρξη της εκδήλωσης «This is Athens - Agora 2026», που διοργανώνει αυτό το διήμερο η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Αθηναίων, όσο και στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε αμέσως μετά.

«Με ιδιαίτερη χαρά, σας υποδεχόμαστε στο This is Athens - Agora 2026, στην 11η διοργάνωσή του, σε μια συνάντηση που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τον τουρισμό της πόλης μας και ως ένας δυναμικός κόμβος διασύνδεσης της Αθήνας με τη διεθνή τουριστική αγορά. Το This is Athens - Agora δεν είναι απλώς ένα event. Είναι ένα εργαλείο στρατηγικής σημασίας για την πόλη. Φέρνει κοντά ανθρώπους, ιδέες και αγορές, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη», ανέφερε αρχικά ο κ. Δούκας και συνέχισε:

«Τα τελευταία χρόνια, η Αθήνα έχει αλλάξει σελίδα. Από ενδιάμεσος σταθμός, έχει εξελιχθεί σε αυτόνομο και ισχυρό προορισμό, τον κορυφαίο της χώρας. Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται σταθερά στα στοιχεία: αυξημένες διεθνείς αφίξεις, περισσότερες διανυκτερεύσεις και σημαντική άνοδος εσόδων.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), μόνο το 2025, οι διεθνείς αφίξεις έφτασαν τα 12 εκατομμύρια στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, σημειώνοντας αύξηση 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ακόμη πιο ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι καταγράφεται αύξηση της τουριστικής κίνησης και τη χειμερινή περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι η Αθήνα μετατρέπεται σταθερά σε έναν προορισμό 12 μηνών, προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες όλο τον χρόνο. Άλματα έχουν σημειωθεί και στον συνεδριακό τουρισμό. Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης Συνεδρίων, η Αθήνα βρίσκεται στην 7η θέση στην ΕΕ και στη 10η θέση παγκοσμίως στον συνεδριακό τουρισμό, προσελκύοντας επισκέπτες υψηλής προστιθέμενης αξίας».

Στη συνέχεια ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε πως ο δήμος συμμετέχει σε περισσότερες από 40 διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια ετησίως, φιλοξενεί mega events, όπως το Euroleague Final Four 2026, αναπτύσσει νέες θεματικές, συναυλιακό τουρισμό, θεατρικό τουρισμό, γαστρονομία και σύνδεση με το λεγόμενο roots tourism, ενισχύει και τον κινηματογραφικό τουρισμό με το Athens Film Office του Δήμου Αθηναίων και τον Ιανουάριο του 2027 θα φιλοξενήσει τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου. Αναφέρθηκε ακόμη στο Φεστιβάλ του δήμου κάθε Μάιο και στο Πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας, που έγινε φέτος στην Αθήνα.

Αμέσως μετά είπε: «Ωστόσο, αυτή η επιτυχία συνοδεύεται και από νέες προκλήσεις. Η αυξημένη τουριστική κίνηση ασκεί πιέσεις στις υποδομές, στους φυσικούς πόρους και στην καθημερινότητα των κατοίκων. Παράλληλα, ζητήματα όπως η συμφόρηση σε λιμάνια και νησιά, το αυξημένο κόστος μεταφορών, οι ενεργειακές πιέσεις και οι ελλείψεις σε υποδομές, καθιστούν σαφές ότι η ανάπτυξη πρέπει να επαναπροσδιοριστεί. Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη πρόκληση της επόμενης ημέρας, πώς θα διασφαλίσουμε ότι ο τουρισμός θα παραμείνει βιώσιμος, ισόρροπος και δίκαιος. Ως Δήμος Αθηναίων, εργαζόμαστε συστηματικά προς αυτή την κατεύθυνση. Το 2024 ολοκληρώσαμε τη Μελέτη Φέρουσας Τουριστικής Ικανότητας της Αθήνας και προχωρήσαμε ήδη στην επικαιροποίησή της. Πάνω σε αυτή τη βάση δημιουργήσαμε το Παρατηρητήριο Βιώσιμου Τουρισμού της Αθήνας. Ένα εργαλείο που μας επιτρέπει να κατανοούμε την πόλη σε επίπεδο γειτονιάς και να λαμβάνουμε αποφάσεις με βάση πραγματικά δεδομένα. Τα πρώτα ευρήματα αποτυπώνουν την έντονη συγκέντρωση της τουριστικής δραστηριότητας, κυρίως στο ιστορικό κέντρο, αλλά και τη σταδιακή διάχυσή της σε άλλες περιοχές».

Ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε εκτενώς στην αύξηση των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων, κάνοντας λόγο για «στοιχεία που αναδεικνύουν και τον τουριστικό κορεσμό» και πρόσθεσε: «Είναι πλέον σαφές ότι η Αθήνα λειτουργεί ως προορισμός “city break” όλο τον χρόνο, με συνεχή επιβάρυνση. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το αίτημά μας προς την Πολιτεία να λάβει σαφέστερους κανόνες για τη βραχυχρόνια μίσθωση, ώστε να αντιμετωπιστεί η πίεση που προκαλεί η άναρχη τουριστική ανάπτυξη. Προτείνουμε να αντιμετωπίζεται πολεοδομικά ως τουριστική χρήση και όχι ως χρήση κατοικίας, ιδίως για τις επιχειρήσεις διαχείρισης βραχυχρόνιας μίσθωσης. Να προβλεφθεί ρητά ότι το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο διατηρεί μια ελευθερία επιβολής περιορισμών χρήσεων γης εντός των Δημοτικών Κοινοτήτων ή τμημάτων τους, ιδίως στις περιοχές με ενδείξεις ή φαινόμενα κορεσμού. Επιπλέον, διεκδικούμε τη δίκαιη απόδοση των πόρων από την τουριστική δραστηριότητα, ώστε οι δήμοι να έχουν τα μέσα να επενδύουν στην ποιότητα ζωής και στις υποδομές, που απαιτεί η αυξημένη επισκεψιμότητα».

Και κατέληξε: «Για εμάς, ο τουρισμός είναι μέσο για να γίνει η Αθήνα μια καλύτερη πόλη για τους κατοίκους της, τους επισκέπτες και τους ανθρώπους που επενδύουν σε αυτήν. Και το σημαντικότερο, αυτή η προσπάθεια είναι συλλογική, αποτελεί ένα πεδίο δόξης λαμπρό για όλους: δημόσιους φορείς, επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Η Αθήνα είναι μια πόλη με ιστορία χιλιάδων ετών. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι παραμένει μια πόλη που εξελίσσεται. Και αυτή η εξέλιξη είναι αποτέλεσμα συνεργασίας».

Σε αυτό το μήκος κινήθηκε η τοποθέτηση του Χάρη Δούκα και στη συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησε. Είπε μεταξύ άλλων:

«Το This is Athens - Agora είναι ένα εργαλείο που μας βοηθά να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με στρατηγικού χαρακτήρα αποφάσεις, δηλαδή πώς θέλουμε να είναι ο τουρισμός τα επόμενα 10 με 15 χρόνια. Η Αθήνα είναι αυτόνομος προορισμός, είναι 12μηνος, έχουμε τεράστιες επενδύσεις στην πόλη, άρα το κρίσιμο είναι πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια καλύτερη ισορροπία με την ποιότητα.

Τα ποσοτικά χαρακτηριστικά βρίσκονται σ' ένα σημείο που τείνουν στον κορεσμό. Δεν είμαστε ακόμη Βαρκελώνη ως προς αυτό, αλλά έχουμε κορεσμούς και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα δημιουργηθούν ακραίες συνθήκες σε περιοχές που έχουν πολύ μεγάλη πίεση, όπως με το πάγωμα για τα Airbnb. Και το πιο σημαντικό είναι ο ποιοτικός τουρισμός, δηλαδή να βρούμε τρόπους για να ρυθμίσουμε καλύτερα τα ξενοδοχεία και τη βραχυχρόνια μίσθωση. Στη Βαρκελώνη έχουν παγώσει τελείως τη βραχυχρόνια και μάλιστα δεν βγάζουν και νέες άδεις ξενοδοχείων, σε μια πόλη όπου δεν βλέπεις πλέον κατοίκους, μόνο τουρίστες. Χρειάζεται ρύθμιση και έλεγχος και στην Αθήνα.

Και είναι πολύ σημαντικό και το κομμάτι των υποδομών, όπου πρέπει να γίνει μια συνολική αναγέννηση. Αυτό χρειάζεται χρήματα, όμως χρήματα έχουμε, δηλαδή έχουμε κοντά στα 8 εκατ. τουρίστες. Έχουμε δυνατότητες να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε για την πόλη τα χρήματα που έρχονται στην πόλη. Για να μπορέσει η Αθήνα να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το προϊόν της, γιατί η εκτίμηση είναι ότι τα πράγματα στον τουρισμό θα πηγαίνουν ακόμη καλύτερα, άρα ακόμη μεγαλύτερη πίεση, άρα ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις».

Η διευθύντρια επικοινωνίας και μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Ιωάννα Παπαδοπούλου, ανέφερε: «Η σχέση μεταξύ ενός αεροδρομίου κι ενός προορισμού που εξυπηρετεί, είναι μία συμβίωση. Μεγαλώνει το αεροδρόμιο μεγαλώνει ο προορισμός. Και η μεγαλύτερη ζήτηση για τον προορισμό μεγαλώνει και το αεροδρόμιο».

Αμέσως μετά αναφέρθηκε στους στρατηγικούς άξονες που έχει θέσει το αεροδρόμιο μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και που είναι: η διασυνδεσιμότητα, με ανάπτυξη νέων προορισμών και νέων αγορών, η βιωσιμότητα και περιβαλλοντική υπευθυνότητα, το σχέδιο επενδύσεων και ανάπτυξης σε διάφορους τομείς του αεροδρομίου, όπου όπως είπε, μέχρι το 2032 να μπορεί να εξυπηρετεί 40 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως και τέλος η συνεργασία με την πόλη της Αθήνας και με όλους τους άλλους φορείς για την ανάπτυξη και τη διαχείριση του προορισμού.

H Chief People & Corporate Affairs Officer της AEGEAN Πέπη Σταμάτη τόνισε: «Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλοι πως η ελληνική πρωτεύουσα καταγράφει ιδιαίτερα δυναμική τουριστική ανάπτυξη και αυτό είναι αποτέλεσμα της ουσιαστικής και διαχρονικής συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στην AEGEAN είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που συμβάλλουμε σε αυτή τη θετική πορεία. Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται και στα τελευταία στοιχεία που έχουμε για το 2025, που ήταν μια ακόμη θετική χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό».

Όπως είπε, η επιβατική κίνηση της AEGEAN από και προς το «Ελευθέριος Βενιζέλος» ανήλθε στα 14,8 εκατ. επιβάτες, μια αύξηση της τάξης του 6% σε σχέση με το 2024. Από το δίκτυο του εξωτερικού η αύξηση ήταν επίσης 6% μεταφέροντας συνολικά 8,3 εκατομμύρια επιβάτες, ενώ στο εσωτερικό η αύξηση ήταν 5,5% μεταφέροντας 6,5 εκατομμύρια επιβάτες.

Και πρόσθεσε: «Ως προς το 2026 προγραμματίζουμε να προσφέρουμε περίπου 22 εκατομμύρια θέσεις, προς 164 προορισμούς σε 47 χώρες και εγκαινιάζουμε 4 νέες απευθείας συνδέσεις από Αθήνα προς Μπάρι, Πάφο, Καζαμπλάνκα και Ρότερνταμ. Η φετινή χρονιά ξεκίνησε με θετική δυναμική, δημιουργώντας ένα κλίμα αισιοδοξίας. Δεν παύει όμως να συνοδεύεται με επιφυλάξεις για τη συνέχεια, αφού το διεθνές περιβάλλον παραμένει ασταθές, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και εντείνει την αβεβαιότητα. Υπό αυτές τις συνθήκες ευελπιστούμε ότι ο κλάδος θα επιδείξει για μια ακόμη φορά ανθεκτικότητα, ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο πιέσεων, που μπορεί να δοκιμάσουν την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού».

Ο εντεταλμένος σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Αλέξανδρος Θάνος, επισήμανε μεταξύ άλλων: «Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυναμική για την ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και για το τουριστικό προϊόν που διαμορφώνει αυτός ο τόπος, αλλά η τουριστική ανάπτυξη και επιτυχία δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Βλέπουμε ότι είναι ευμετάβλητο το διεθνές σκηνικό. Βλέπουμε ότι οι τουριστικές πιέσεις θα κάνουν πιο ανταγωνιστικές τις σχέσεις των πόλεων, που ουσιαστικά απευθύνονται στο ίδιο τουριστικό κοινό. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα. Η ανταγωνιστικότητα περνά από το ιδιωτικό επιχειρείν, που σημαίνει ότι θα πρέπει να ενισχύουμε συνεχώς την ιδιωτική πρωτοβουλία. Πολύ σημαντικό, η ανταποδοτικότητα των πόρων να πηγαίνει σε τοπικό επίπεδο».

Και ο διευθύνων σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Αθηναίων Ελισσαίος Σαρμάς, είπε μεταξύ άλλων: «Η Αναπτυξιακή της Αθήνας εφαρμόζει και υλοποιεί τη στρατηγική της δημοτικής Αρχής σχετικά με τον τουρισμό και η στρατηγική αυτή βασίζεται σε τρεις αλληλοσχετιζόμενους άξονες. Την ψηφιοποίηση, τη βιωσιμότητα και τη συνεργασία με όλους τους τομείς.

Το This is Athens - Agora αποτελεί για εμάς ένα στρατηγικό εργαλείο εξωστρέφειας για την πόλη, που αποτυπώνει τη συστηματική δουλειά που γίνεται τα τελευταία χρόνια για την ενίσχυση της θέσης της στον διεθνή τουριστικό χάρτη. Η Αναπτυξιακή Αθήνας μέσα από την εκδήλωση αυτή, έχει αναλάβει έναν πολυεπίπεδο ρόλο, να σχεδιάζει, να συντονίζει και υλοποιεί δράσεις, που αναδεικνύουν την Αθήνα ως ένα σύγχρονο, δυναμικό, αλλά και ταυτόχρονα αυθεντικό προορισμό, έναν προορισμό που φιλοδοξεί να συνδυάζει την ιστορία της πόλης με τη σύγχρονη εμπειρία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ