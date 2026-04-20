Εμπρηστική επίθεση σε ΙΧ στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε νωρίς σήμερα το απόγευμα, σε ΙΧ που ήταν σταθμευμένο κοντά στη λέσχη της Πανεπιστημιούπολης στου Ζωγράφου. Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, η πυρκαγιά προκλήθηκε από εύφλεκτο υγρό που πέταξαν άγνωστοι δράστες, ενώ για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο ανήκει σε καθηγητή του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου και πραγματογνώμονα για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε η Κρατική Ασφάλεια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

