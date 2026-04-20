Στο 29,36% υποχώρησε η συμμετοχή του Δημοσίου στην CrediaBank μετά την ΑΜΚ

Στο 29,36% μειώθηκε το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου στην CrediaBank μετά την σχετική Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Ειδικότερα, το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών), εμμέσως στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης, αντιστοιχεί σε 585.074.648 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 1.993.012.407.

Πριν την ολοκλήρωση της αύξησης ανερχόταν σε 36,16%, το οποίο αντιστοιχούσε σε 585.074.648 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου μετοχών 1.618.012.407. Η εν λόγω έμμεση συμμετοχή προκύπτει λόγω της κατοχής από το Ελληνικό Δημόσιο του 100% των δικαιωμάτων ψήφου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α. Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π.).

