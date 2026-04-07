Bloomberg: Ο Όρμπαν προσέφερε τη βοήθειά του στον Πούτιν - «Στη διάθεσή σας»

Ο ευρωσκεπτικιστής εθνικιστής Όρμπαν, που ανήλθε στην εξουσία το 2010, αντιμετωπίζει την πιο σκληρή αναμέτρηση για την επανεκλογή του στις 12 Απριλίου.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν προσφέρθηκε πέρυσι να βοηθήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν «με κάθε τρόπο», όπως φιλοξενώντας μια συνάντηση κορυφής στη Βουδαπέστη για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία, μετέδωσε το Bloomberg, επικαλούμενο απομαγνητοφώνηση μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης.

Εκπρόσωπος της ουγγρικής κυβέρνησης δεν απάντησε μέχρι στιγμής σε αίτημα για σχόλια και για τη δημοσιοποίηση της τηλεφωνικής συνδιάλεξης που έλαβε χώρα στις 17 Οκτωβρίου ανάμεσα στους δύο ηγέτες την οποία εξέτασε το Bloomberg αλλά δεν έχει επαληθευθεί από το Reuters. Δεν υπάρχει προς το παρόν σχόλιο από το Κρεμλίνο.

Ο Όρμπαν καλλιέργησε στενές σχέσεις με τον Πούτιν παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, και διατήρησε τη μεγάλη εξάρτηση της Ουγγαρίας από το ρωσικό πετρέλαιο και αέριο. Επικαλούμενος διένεξη με το Κίεβο σχετικά με έναν αγωγό αερίου που υπέστη ζημιές λόγω του πολέμου, ο Όρμπαν μπλόκαρε την υλοποίηση ενός δανείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία το οποίο εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο.

Η εγκάρδια συνομιλία ανάμεσα στον Όρμπαν και τον Πούτιν πραγματοποιήθηκε καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε να φιλοξενηθεί στην ουγγρική πρωτεύουσα μια δεύτερη συνάντηση κορυφής σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στην τηλεφωνική συνδιάλεξη ο Όρμπαν αποκαλεί φίλο τον Πούτιν, σημειώνοντας πως οι στενές σχέσεις τους ανάγονται σε μια συνάντηση που είχαν τον 2009 στην Αγία Πετρούπολη.

«Όμως χθες η φιλία μας έφθασε σε τόσο υψηλό επίπεδο που μπορώ να βοηθήσω με κάθε τρόπο --υπάρχει μια ιστορία στα ουγγρικά εικονογραφημένα βιβλία μας όπου ένα ποντίκι βοηθάει ένα λιοντάρι», λέει στον Πούτιν σύμφωνα με την απομαγνητοφώνηση. «Είμαι έτοιμος να βοηθήσω αμέσως... Σε οποιοδήποτε θέμα όπου μπορώ να βοηθήσω, είμαι στη διάθεσή σας».

Ο Πούτιν απαντάει στον Όρμπαν ότι τοποθετεί τις σχέσεις τους σε υψηλό επίπεδο και λέει ότι η Βουδαπέστη είναι όπως λέει «πιθανόν η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που είναι ένας αποδεκτός χώρος» για μια πιθανή συνάντηση με τον Τραμπ.

Η Ουγγαρία είπε τότε ότι θα διασφαλίσει ότι ο Πούτιν, που αντιμετωπίζει ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, από το οποίο η κυβέρνηση του Όρμπαν είναι στη διαδικασία αποχώρησης, θα μπορέσει να εισέλθει στη χώρα για μια συνάντηση κορυφής με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Πούτιν λέει επίσης στον Όρμπαν ότι εκτιμά ιδιαίτερα την «ανεξάρτητη και ευέλικτη» στάση του στην ουκρανική κρίση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ