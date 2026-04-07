Απώλειες στη Wall Street καθώς οι ελπίδες για συμφωνία στο Ιράν εξανεμίζονται

Υποχωρούν οι δείκτες στη Wall Street καθώς η προθεσμία του Τραμπ για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν παρέρχεται, με τον ίδιο να δηλώνει πως «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα καταστραφεί απόψε» εάν κάτι τέτοιο δεν συμβεί.

Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ έχει δώσει διορία έως τις 8 την Τρίτη (ώρα Ουάσινγκτον - 3 π.μ. ώρα Ελλάδος) για μία συμφωνία που θα περιλαμβάνει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αλλιώς οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν και τις γέφυρες. Ωστόσο, από τα τελευταία του σχόλια, δεν προκύπτει πως μία συμφωνία είναι πλέον πιθανή.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones αποδυναμώνεται 0,71% στις 46.339 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 σημειώνει πτώση 0,68% στις 6.566 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq διολισθαίνει 0,85% στις 21.810 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Broadcom ενισχύεται 4% αφότου έκλεισε deal για να παράγει μελλοντικές εκδόσεις τσιπ τεχνητής νοημοσύνης για την Google και διευρυμένη συμφωνία με την Anthropic που θα της δώσει πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ περίπου 3,5 γιγαβάτ. Η συμφωνία υπογραμμίζει την αυξανόμενη ζήτηση για υποδομές που μπορούν να εκτελέσουν μοντέλα γενετικής τεχνητής νοημοσύνης σύμφωνα με το CΝΒC.

Επιπλέον, οριακή άνοδο κατά 0,6% σημειώνει η μετοχή της Universal, έπειτα από την είδηση πως η Pershing Square του Μπιλ Άκμαν σχεδιάζει την εξαγορά της, σε μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει μετρητά και μετοχές, ύψους περίπου 55,8 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τους όρους της πρότασης, οι μέτοχοι θα λάβουν συνολικά 9,4 δισ. ευρώ σε μετρητά και 0,77 νέες μετοχές για κάθε μετοχή της UMG που κατέχουν.

Στα μάκρο της ημέρας, οι παραγγελίες για διαρκή αγαθά όπως εξοπλισμός άμυνας και μεταφορών, υπολογιστές και συσκευές, υποχώρησαν κατά 1,4% τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου. Οι αναλυτές σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν πτώση κατά 1,1%.

Εξαιρουμένου του τομέα των μεταφορών, οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 0,8%, ενώ εξαιρουμένης της άμυνας μειώθηκαν κατά 1,2% . Οι παραγγελίες εξοπλισμού μεταφορών μειώθηκαν κατά 5,4%, ή 6,1 δισ. δολάρια.

Στο μέτωπο της οικονομίας, η UBS υποβάθμισε τον στόχο της για τον S&P 500 για το 2026, λόγω φόβων για επιβράδυνση ανάπτυξης και πληθωρισμού από το ράλι των τιμών πετρελαίου εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Σε report της η ελβετική χρηματιστηριακή αναθεώρησε καθοδικά τον στόχο για το τέλος του 2026 σε 7.500 από 7.700 μονάδες και για τα μέσα του έτους σε 7.000 από 7.300 μονάδες. Ο διευρυμένος δείκτης μετρά απώλειες 3,9% από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, καθώς η εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι οδήγησαν τους επενδυτές να αποσυρθούν από τις μετοχές. Στο βασικό της σενάριο, η UBS αναμένει ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα υποχωρήσει τις επόμενες εβδομάδες, γεγονός που θα επιτρέψει τη σταδιακή επαναφορά των ενεργειακών ροών.