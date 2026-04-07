Κατάρ: «Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μπορεί να βγει εκτός ελέγχου»

Το Κατάρ προειδοποίησε σήμερα ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μπορεί να βγει εκτός ελέγχου, λίγες ώρες πριν από τη λήξη του τελεσιγράφου του Ντόναλντ Τραμπ, που απειλεί να καταστρέψει τις υποδομές της χώρας.

«Αν η κλιμάκωση συνεχιστεί ανεξέλεγκτα, τελικά θα βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου δεν θα μπορεί πλέον να τεθεί υπό έλεγχο. Και είμαστε πολύ κοντά σε αυτό το σημείο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του καταριανού υπουργείου Εξωτερικών Μαζέντ αλ Ανσάρι, σε συνέντευξη Τύπου.

«Γι' αυτό έχουμε επανειλημμένα καλέσει όλα τα μέρη να βρουν μια διέξοδο, να βρουν έναν τρόπο να τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο πριν να είναι πολύ αργά», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ