Ανοδικά το Χρηματιστήριο της Αθήνας εν αναμονή εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Κόντρα στις πτωτικές τάσεις των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών, ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών κινήθηκε ανοδικά, μετά την τετραήμερη διακοπή των συναλλαγών.

Κόντρα στις πτωτικές τάσεις των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών, ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών κινήθηκε ανοδικά, μετά την τετραήμερη διακοπή των συναλλαγών, με ώθηση από το αγοραστικό ενδιαφέρον στις τράπεζες και σε δεικτοβαρή μη τραπεζικά blue chips.

Η τρέχουσα εβδομάδα των τριών συνεδριάσεων ξεκίνησε με άνοδο για το Χρηματιστήριο της Αθήνας, ενώ οι αγορές διεθνώς συνεχίζουν να «ακροβατούν» ανάμεσα στους φόβους περαιτέρω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και τις ελπίδες για κατάπαυση του πυρός.

Λίγες ώρες πριν την εκπνοή του τελεσιγράφου του Ντόναλντ Τραμπ, κι ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτοξεύει νέες απειλές και προειδοποιήσεις μέσω social media, μοιραία οι αγορές παραμένουν εξαρτημένες από την ειδησεογραφία.

Αυτό που συντηρεί τον προβληματισμό, είναι το γεγονός ότι οι ενεργειακές υποδομές σε όλη την περιοχή του Κόλπου παραμένουν υπό απειλή. Ξένοι αναλυτές σχολιάζουν ότι, σε γενικές γραμμές, οι αγορές συνεχίζουν να «τιμολογούν» ένα σενάριο αποκλιμάκωσης, παρά το γεγονός ότι οι κίνδυνοι στο πεδίο παραμένουν αυξημένοι. Μέχρι στιγμής, και παρά τις όποιες απώλειες, η διόρθωση στις μετοχές παραμένει σχετικά περιορισμένη, ενώ ο δείκτης μεταβλητότητας VIX κινείται μεταξύ 25 και 30, άνω του μέσου όρου αλλά μακριά από επίπεδα κρίσης.

Εκ μέρους των μεγάλων επενδυτικών οίκων οι υποθέσεις για την ένταση και τη διάρκεια του ενεργειακού σοκ διαδέχονται η μία την άλλη, και μένει να φανεί ποιες από αυτές ενδέχεται να έχουν ήδη ξεπεραστεί από τις εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση, περαιτέρω καταστροφές σε ενεργειακές υποδομές θα μεταθέσουν χρονικά την εξομάλυνση στην αγορά πετρελαίου.

Εντός συνόρων, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος, πριν κλείσει στις 2.144,71 μονάδες με κέρδη 1,25%.

Έντονα ανοδικά κινήθηκε ο δείκτης των τραπεζών, ενισχυμένος 2,34% στις 2.394,30 μονάδες. Στη σύνθεσή του ξεχώρισαν τα κέρδη 3,64% της Eurobank στα 3,59 ευρώ, καθώς και η άνοδος 2,67% της ΕΤΕ στα 13,46 ευρώ. Τρ. Πειραιώς και Alpha Bank ακολούθησαν ενισχυμένες 1,78% και 1,64% αντίστοιχα. Περί του 1,5% ενισχύθηκε και η Τρ. Κύπρου στα 8,54 ευρώ, ενώ η Optima έκλεισε χωρίς μεταβολή στα 8,40 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1,6:1 με 77 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 48 σε αρνητικό και 23 αμετάβλητων.

Ο συνολικός τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 284 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 14,06 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, πέραν των τραπεζών, με σημαντικά κέρδη 4,05% έκλεισε ο τίτλος της Allwyn στα 15,15 ευρώ, ενώ ξεχώρισε και η άνοδος 1,90% της Helleniq Energy. Ενισχυμένες άνω του 1% έκλεισαν και οι μετοχές των Σαράντης (+1,63%), ΔΕΗ (+1,55%), Metlen (+1,48%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,18%), ενώ με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν οι ΕΥΔΑΠ (+0,55%), Motor Oil (+0,36%), Jumbo (+0,17%), Aegean (+0,17%) και Coca-Cola HBC (+0,10%).

Στον αντίποδα βρέθηκε η Cenergy με απώλειες 2,52%, Τιτάν και ΔΑΑ ακολούθησαν με πτώση 1,36% και 1,15% αντίστοιχα, ενώ σε μικρότερο ποσοστό υποχώρησαν οι τίτλοι των ΟΤΕ (-0,97%), ElvalHalcor (-0,84%), Aktor (-0,60%), Lamda Development (-0,25%) και Viohalco (-0,16%).