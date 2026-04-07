Βουλή: Διαβιβάστηκε η αίτηση άρσης ασυλίας των βουλευτών Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Newsroom
Η αίτηση άρσης ασυλίας των δύο βουλευτών θα εισαχθεί στην επιτροπή Δεοντολογίας στις 20 Απριλίου.

Διαβιβάστηκε στη Βουλή η δικογραφία που αφορά τους βουλευτές της ΝΔ Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, με την οποία ζητείται η άρση ασυλίας τους για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος, το οποίο φέρεται να τέλεσε το χρονικό διάστημα από 9.9.2021 έως 8.12.2021 ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτριος Μελάς.

Βουλή
ΟΠΕΚΕΠΕ
