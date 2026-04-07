WSJ: Το Ιράν διέκοψε τις απευθείας συνομιλίες με ΗΠΑ

Το Ιράν διέκοψε την άμεση επικοινωνία με τις ΗΠΑ έπειτα από την τελευταία απειλή του Τραμπ να «καταστρέψει ολόκληρο τον πολιτισμό του Ιράν», αν και οι συνομιλίες των διαμεσολαβητών για κατάπαυση πυρός συνεχίζονται, σύμφωνα με αξιωματούχους της Μέσης Ανατολής που επικαλείται η Wall Street Journal.

Η κίνηση αυτή περιπλέκει τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας έως την προθεσμία που έχει ορίσει ο Τραμπ, αλλά δεν έχει τερματίσει τις συνομιλίες, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Ένας από τους αξιωματούχους δήλωσε ότι το Ιράν επιδιώκει να στείλει μήνυμα αποδοκιμασίας και περιφρόνησης, διακόπτοντας τις επικοινωνίες.

Δεν είναι σαφές εάν οι άμεσες συνομιλίες θα αποκατασταθούν πριν την προθεσμία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έχει δώσει προθεσμία έως την Τρίτη στις 20:00 ώρα Ουάσινγκτον - 3 π.μ. ώρα Ελλάδος για μία συμφωνία με την Τεχεράνη που θα περιλαμβάνει άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, διαφορετικά είναι έτοιμος να διατάξει να καταστραφούν οι ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις και οι γέφυρες στο Ιράν.

Από τη μεριά τους οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, κάνουν λόγο για «αλαζονική ρητορική» του Τραμπ, τονίζοντας πως οι δηλώσεις του δεν έχουν την παραμικρή «επίπτωση» στις επιχειρήσεις τους.