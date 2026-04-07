Πακιστάν: Συνεχίζονται οι προσπάθειες μεσολάβησης μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν λίγο πριν την εκπνοή του τελεσιγράφου Τραμπ

Οι προσπάθειες για να διευκολυνθούν οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν συνεχίζονται, δήλωσαν σήμερα δύο πακιστανικές πηγές που έχουν γνώση αυτών των συζητήσεων, την ώρα που τα αμερικανικά πλήγματα στο ιρανικό έδαφος εντείνονται και απομένουν ελάχιστες ώρες μέχρι τη λήξη του τελεσίγραφου που έχει δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Μία από τις πηγές, ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας, είπε ότι τα νυχτερινά πλήγματα του Ιράν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας που συνδέονται με αμερικανικές επιχειρήσεις απειλούν να εκτροχιάσουν τις συνομιλίες.

Αν η Σαουδική Αραβία απαντήσει σε αυτά τα πλήγματα, οι συνομιλίες θα τερματιστούν, πρόσθεσε. Ενδεχόμενα αντίποινα θα μπορούσαν επίσης να σύρουν το Πακιστάν στον πόλεμο, λόγο του αμυντικού συμφώνου που έχει υπογράψει με το Ριάντ.

Η δεύτερη πηγή είπε ότι το Ιράν «βαδίζει σε τεντωμένο σχοινί» και ότι οι επόμενες τρεις-τέσσερις ώρες είναι κρίσιμες για το μέλλον του διαλόγου.

«Είμαστε σε επαφή με τους Ιρανούς. Τελευταία δείχνουν ευελιξία, ότι θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε συνομιλίες, όμως ταυτόχρονα θέτουν σκληρούς όρους, ως προϋπόθεση για κάποια διαπραγμάτευση», είπε η πρώτη πηγή. Πρόσθεσε ότι το Ισλαμαμπάντ προσπαθεί να πείσει την Τεχεράνη να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις χωρίς προϋποθέσεις.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν είπε τη Δευτέρα ότι συνεχίζεται η ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω των μεσολαβητών. Άλλη πηγή είπε σήμερα στο Reuters ότι η Τεχεράνη απέρριψε μια πρόταση για προσωρινή κατάπαυση του πυρός. Οι συνομιλίες για διαρκή ειρήνη μπορούν να ξεκινήσουν μόνο αφού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ τερματίσουν τα πλήγματα, παράσχουν εγγυήσεις ότι δεν θα ξαναρχίσουν και καταβάλλουν αποζημιώσεις για τις ζημιές, είπε η πηγή.

Το πλήγμα στη Σαουδική Αραβία απειλεί να περιπλέξει τις προσπάθειες του Πακιστάν. Με βάση το αμυντικό σύμφωνο των δύο χωρών, οι δύο χώρες δεσμεύονται να στηρίξουν η μία την άλλη, σε περίπτωση επίθεσης. Ταυτόχρονα, το Ισλαμαμπάντ προσπαθεί να μην συρθεί στον πόλεμο, κάτι που θα προκαλούσε χάος στα κοινά σύνορά του με το Ιράν και δυσαρέσκεια στο μεγάλο σιιτικό πληθυσμό της χώρας, τον δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο μετά από εκείνον του Ιράν.

