Βανς: «Έχουμε εκπληρώσει σε μεγάλο βαθμό τους στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν»

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε ακόμη ότι οι ΗΠΑ αισθάνονται βέβαιες ότι μπορούν να πάρουν μια απάντηση από το Ιράν μέχρι τη λήξη της αποψινής προθεσμίας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιτύχει σε μεγάλο βαθμό τους στρατιωτικούς στόχους τους στο Ιράν, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος επισκέπτεται την Ουγγαρία.

«Τα πλήγματα στη νήσο Χαργκ δεν συνιστούν αλλαγή στρατηγικής», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ενώ Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ξεχωριστά στο Reuters πως επιπλέον πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους δεν επηρέασαν πετρελαϊκές υποδομές. Ο αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι τουλάχιστον μερικά από τα πλήγματα έθεσαν στο στόχαστρο εγκαταστάσεις που είχαν πληγεί προηγουμένως και είπε πως η επίθεση πραγματοποιήθηκε σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο Βανς τόνισε από την Βουδαπέστη πως η κυβέρνηση Τραμπ να είναι βέβαιη ότι μπορεί να πάρει μια απάντηση από το Ιράν έως τις 8.00 μ.μ. απόψε (03:01 αύριο Τετάρτη ώρα Ελλάδας) σε διαπραγματεύσεις για να τελειώσει η σύγκρουση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί από το Ιράν να αποκηρύξει τα πυρηνικά όπλα και να ανοίξει και πάλι τα Στενά του Ορμούζ, μια κρίσιμη για τη μεταφορά πετρελαίου θαλάσσια οδό.

«Επρόκειτο να πλήξουμε ορισμένους στρατιωτικούς στόχους στη Νήσο Χαργκ και πιστεύω ότι το κάναμε», είπε ο Βανς. «Δεν πρόκειται να πλήξουμε ενεργειακούς στόχους και στόχους υποδομών μέχρι οι Ιρανοί είτε να κάνουν μια πρόταση που να μπορούμε να υποστηρίξουμε είτε δεν κάνουν μια πρόταση», πρόσθεσε.

«Δεν νομίζω ότι τα νέα στη Νήσο Χαργκ... αντιπροσωπεύουν μια αλλαγή στη στρατηγική, ή αντιπροσωπεύουν οποιαδήποτε αλλαγή από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών» είπε.

Βανς: «Ήθελα να στείλω ένα μήνυμα, ιδιαίτερα στους γραφειοκράτες των Βρυξελλών»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε σήμερα ότι θέλει να «στείλει ένα σήμα» στις Βρυξέλλες, ερχόμενος να υποστηρίξει τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν στη Βουδαπέστη πριν από τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, καταγγέλλοντας ανάμιξη και παραπληροφόρηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Ήθελα πραγματικά να στείλω ένα σήμα σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στους γραφειοκράτες των Βρυξελλών, που έκαναν ό,τι μπόρεσαν προκειμένου να διατηρήσουν τον ουγγρικό λαό υπό πίεση επειδή δεν συμπαθούν τον ηγέτη που σηκώθηκε πραγματικά για να υπερασπιστεί τον λαό της Ουγγαρίας», δήλωσε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Όρμπαν.

«Δεν θα πω στους Ούγγρους πώς να ψηφίσουν», πρόσθεσε, απαιτώντας από τις Βρυξέλλες να κάνουν το ίδιο.

Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ