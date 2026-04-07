Το Ιράν απειλεί να βυθίσει στο σκοτάδι όλη την Μέση Ανατολή «αν η κατάσταση βγει εκτός ελέγχου»

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω του Πακιστάν, δήλωσε σήμερα μια υψηλόβαθμη ιρανική πηγή μιλώντας σήμερα στο πρακτορείο Reuters, σημειώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα επιδείξει ευελιξία όσο η Ουάσιγκτον συνεχίζει να απαιτεί την «παράδοσή της υπό πίεση».

Η πηγή αυτή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, ανέφερε ότι το Κατάρ μετέφερε χθες Δευτέρα το μήνυμα της Τεχεράνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις χώρες της περιοχής, ότι εάν η Ουάσιγκτον επιτεθεί σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής του Ιράν, «ολόκληρη η περιοχή και η Σαουδική Αραβία θα βυθιστούν στο απόλυτο σκοτάδι με τα πλήγματα αντιποίνων του Ιράν».

Προειδοποίησε επίσης ότι «αν η κατάσταση βγει εκτός ελέγχου, οι σύμμαχοι του Ιράν θα κλείσουν επίσης τα στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ» που συνδέουν την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό.

Νωρίτερα, υψηλόβαθμος ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν έχει θέσει όρους για συνομιλίες με στόχο μία διαρκή ειρήνη με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανάμεσά τους, η άμεση κατάπαυση των επιθέσεων, εγγυήσεις ότι οι επιθέσεις δεν θα επαναληφθούν και καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές. Ο ιρανός αξιωματούχος διευκρίνισε ότι η Τεχεράνη απορρίπτει οποιαδήποτε προσωρινή κατάπαυση του πυρός.

Νετανιάχου: Το Ισραήλ βομβάρδισε γέφυρες και σιδηροδρόμους στο Ιράν

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν σήμερα σιδηροδρόμους και γέφυρες στο Ιράν, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ισχυριζόμενος ότι οι επιθέσεις στόχευαν υποδομές που χρησιμοποιούνται από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν (IRGC).

«Χθες, οι πιλότοι μας κατέστρεψαν μεταγωγικά αεροπλάνα και δεκάδες ελικόπτερα σε μια ιρανική στρατιωτική βάση. Σήμερα, έπληξαν σιδηροδρομικές γραμμές και γέφυρες που χρησιμοποιούνται από τους IRGC», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

«Συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν. Αλλά το κάνουμε αυτό όλο και πιο δυναμικά και με αυξανόμενη δύναμη», πρόσθεσε.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας ανέφεραν στη ισραηλινή εφημερίδα Times of Israel ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία βομβάρδισε περίπου 10 «κομβικά» σιδηροδρομικά τμήματα και γέφυρες στο Ιράν, στο πλαίσιο των προσπαθειών να αποτραπεί η μετακίνηση οπλικών συστημάτων από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ