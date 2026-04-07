Alpha Bank στην Κέρκυρα: Ο πολιτισμός στο επίκεντρο της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης

«Πολιτισμός, τουρισμός και οικονομική ανάπτυξη δεν εξελίσσονται ως ξεχωριστές διαδρομές, αλλά ως μία κοινή πορεία, που έχουμε ευθύνη να συνεχίσουμε με συνέπεια και όραμα».

Με επίκεντρο τη σύνδεση πολιτισμού και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, η Alpha Bank εγκαινίασε στην Κέρκυρα την έκθεση «Ελλάδα, χώρα αναφοράς. Η τέχνη στις αφίσες του ΕΟΤ (1929–1976)», αναδεικνύοντας τον ρόλο του πολιτισμού ως μοχλού οικονομικής προόδου και εξωστρέφειας.

Στελέχη της Τράπεζας, με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Δημήτρη Τσιτσιράγκο, βρέθηκαν στο νησί με αφορμή τα εγκαίνια και πραγματοποίησαν επαφές με τοπικούς φορείς, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική δέσμευση της Alpha Bank για την προώθηση ενός βιώσιμου και ποιοτικού μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης, που συνδυάζει τον πολιτισμό με υπηρεσίες φιλοξενίας υψηλού επιπέδου.

Η Έκθεση φιλοξενείται στο ιδιόκτητο Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας και παρουσιάζει 46 ιστορικές αφίσες του ΕΟΤ, δημιουργήματα κορυφαίων καλλιτεχνών όπως, μεταξύ άλλων, οι Τέτσης, Τσαρούχης, Μόραλης, Βασιλείου, Nelly’s, Χαρισιάδης, Κάραμποτ και Κατζουράκης. Τα έργα αυτά αποτυπώνουν την εξέλιξη της τουριστικής ταυτότητας της Ελλάδας από το 1929 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1970, αναδεικνύοντας τη σύνδεση αισθητικής, πολιτισμού και εθνικής ταυτότητας.

Οι αφίσες της έκθεσης προέρχονται από τη Συλλογή Έργων Τέχνης της Alpha Bank, το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και την ιδιωτική συλλογή του Κερκυραίου Σπύρου Π. Γαούτση. Εγκαινιάζοντας την έκθεση, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Alpha Bank Δημήτρης Τσιτσιράγκος τόνισε: «Για την Alpha Bank, η Κέρκυρα δεν είναι απλώς ένας τόπος όπου δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά - είναι μια περιοχή με σημαντική στρατηγική σημασία, με την οποία μοιραζόμαστε μια μακρά σχέση. Η έκθεση αυτή εκφράζει ακριβώς αυτή τη σύνδεση: είναι μια υπενθύμιση ότι ο πολιτισμός, ο τουρισμός και η οικονομική ανάπτυξη δεν εξελίσσονται σε ξεχωριστές διαδρομές, αλλά σε μία κοινή πορεία, την οποία έχουμε ευθύνη να συνεχίσουμε με συνέπεια και όραμα».

Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, η Πρόεδρος του ΕΟΤ Αγγελική Βαρελά, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικών φορέων, ενώ χαιρετισμό απέστειλε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, σημειώνοντας πως «οι αφίσες του ΕΟΤ εκείνης της περιόδου συγκροτούν ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο του γραφιστικού σχεδιασμού και της νεότερης πολιτιστικής μας ιστορίας γενικότερα. Το τοπίο, η ιστορία, ο πολιτισμός και η ανθρώπινη δραστηριότητα συνυφαίνονται με το λεκτικό μήνυμα, συνθέτοντας μια οπτική ταυτότητα με έντονο ρομαντισμό, η οποία λειτούργησε καθοριστικά για την εδραίωση της χώρας μας ως ταξιδιωτικού προορισμού με διακριτό χαρακτήρα».

Ο Στέφανος Γκίκας, Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σημείωσε: «Η σημερινή έκθεση έρχεται να αναδείξει μια σημαντική πτυχή της ελληνικής ταυτότητας. Οι αφίσες του ΕΟΤ αποτέλεσαν έργα τέχνης υψηλής αισθητικής και ισχυρά μέσα αφήγησης της ταυτότητας αυτής. Συνέβαλαν ώστε η χώρα μας να αναδειχθεί στο εξωτερικό ως ένας προορισμός με πλούσια ιστορία και αυθεντική πολιτιστική κληρονομιά».

Στη δική της τοποθέτηση, η Πρόεδρος του ΕΟΤ Αγγελική Βαρελά επισήμανε: «Η πρωτοβουλία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ελληνικό τουρισμό και τη χώρα μας. Κάθε αφίσα αποτελεί μια αυτοτελή ιστορία, αναδεικνύει έναν διάλογο ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο παρελθόν αλλά είναι επίκαιρος ακόμα και σήμερα. Τα έργα αυτά είναι διαχρονικά και ξεπερνούν τους όρους της διάστασης και της ύλης».

Ο Βασίλης Ράπανος, πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Alpha Bank, στην ομιλία του ανέφερε ότι «οι αφίσες του ΕΟΤ δεν είναι απλώς διαφημιστικά τεκμήρια, είναι μικρά έργα τέχνης που μας επιτρέπουν να ιχνηλατήσουμε την παράλληλη πορεία του τουρισμού, με τις διακυμάνσεις της ελληνικής ιστορίας».

H Δήμητρα Τσαγκάρη, Επικεφαλής της Συλλογής Έργων Τέχνης της τράπεζας υπογράμμισε ότι «η έκθεση είναι ένα ταξίδι στην Ελλάδα του 20ού αιώνα μέσα από τις αφίσες του ΕΟΤ, ως μοναδικά τεκμήρια αισθητικής, ιστορίας και επικοινωνίας, με καλλιτεχνική αξία που υπερβαίνει τη διαφημιστική τους χρήση».

Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και του τουρισμού

Η Alpha Bank υποστηρίζει τα Ιόνια Νησιά με πρωτοβουλίες που ενδυναμώνουν την τοπική επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών, ενώ παράλληλα ενισχύει διαρκώς το κοινωνικό αποτύπωμά της στην περιοχή, με δράσεις που προωθούν τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Η Alpha Bank διατηρεί ισχυρή παρουσία στην Κέρκυρα και συνολικά στα Ιόνια Νησιά.

Όπως ανέφερε ο κ. Τσιτσιράγκος, η Τράπεζα έχει χρηματοδοτήσει τις αναβαθμίσεις των αεροδρομίων Κέρκυρας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς, έχει συμβάλει αποφασιστικά στην υλοποίηση της Ιόνιας Οδού και της Ολυμπίας Οδού, και προετοιμάζει τη χρηματοδότηση της νέας μαρίνας megayacht στον λιμένα της Κέρκυρας. Επιπλέον, χρηματοδοτεί 31 ομίλους ξενοδοχείων στα Ιόνια Νησιά, εκ των οποίων 12 στην Κέρκυρα, ενώ συμμετέχει σε 17 έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, πέντε εκ των οποίων στο νησί.

Παράλληλα, στηρίζει ενεργά και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα με νέες χρηματοδοτήσεις ύψους €10,7 εκατ. το 2025, αυξημένες κατά 63% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Εκπαιδευτικές δράσεις με θετικό πρόσημο στην τοπική κοινωνία

Στο πλαίσιο των κοινωνικών της δράσεων, η Alpha Bank υλοποιεί σειρά εκπαιδευτικών δράσεων, όπως το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ταξίδι στον Κόσμο του Χρήματος», με στόχο να εξοικειώσει τα παιδιά με την ιστορία του χρήματος, από την ανταλλακτική οικονομία έως το ευρώ και τους σύγχρονους ψηφιακούς τρόπους πληρωμής. Στο πλαίσιο αυτό, η διοικητική ομάδα της Τράπεζας, υπό τον κ. Τσιτσιράγκο, επισκέφτηκε το Δημοτικό Σχολείο Κοντοκαλίου, ένα από τα 4 σχολεία της Κέρκυρας που ανακαινίστηκαν το 2025 με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» που συγχρηματοδότησε η Alpha Bank.