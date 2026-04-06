Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ δεν έχει εγκρίνει την πρόταση για 45ήμερη εκεχειρία με Ιράν

«Η επιχείρηση "Epic Fury" συνεχίζεται και ο πρόεδρος θα μιλήσει για αυτό στις 13:00 (20:00 ώρα Ελλάδας)» ανέφερε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Σε επιβεβαίωση πως οι μεσολαβούσες χώρες πρότειναν εκεχειρία 45 ημερών στον πόλεμο στο Ιράν, προχώρησε ο Λευκός Οίκο προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εγκρίνει αυτή την ιδέα. «Αυτή είναι μια ιδέα μεταξύ πολλών και ο πρόεδρος δεν την έχει εγκρίνει. Η επιχείρηση "Epic Fury" συνεχίζεται και ο πρόεδρος θα μιλήσει για αυτό στις 13:00» (20:00 ώρα Ελλάδας) κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Χθες, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πηγές του στην αμερικανική και στην ισραηλινή κυβέρνηση καθώς και σε χώρες της περιοχής, ενήμερες για τις επαφές, τόνισε πως διπλωμάτες των ΗΠΑ, του Ιράν και χωρών της περιοχής συζητούν πιθανή κατάπαυση του πυρός για 45 ημέρες, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στο οριστικό τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν λάβει ένα σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, το οποίο θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ από σήμερα και να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε νωρίτερα σήμερα στο Reuters πηγή ενήμερη για τις προτάσεις. Σύμφωνα με το Axios, Πακιστανοί, Αιγύπτιοι και Τούρκοι μεσολαβητές υπέβαλαν την πρόταση για 45ήμερη εκεχειρία, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος έχει θέσει τελεσίγραφο την Τρίτη το βράδυ πριν βομβαρδίσει τις υποδομές στο Ιράν.

Ιράν: «Έχουμε διατυπώσει τις δικές μας απαντήσεις»

Το Ιράν έχει διαμορφώσει τις θέσεις και τις απαιτήσεις του ως απάντηση σε πρόσφατες προτάσεις για κατάπαυση πυρός που διαβιβάστηκαν μέσω μεσαζόντων, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος πρόσθεσε πως οι διαπραγματεύσεις είναι «ασύμβατες με τελεσίγραφα και απειλές ότι θα διαπραχθούν εγκλήματα πολέμου».

Ο εκπρόσωπος Εσμαΐλ Μπαγαεΐ δήλωσε πως η Τεχεράνη έχει μια σειρά απαιτήσεων στη βάση των εθνικών συμφερόντων της οι οποίες έχουν ήδη διαβιβαστεί μέσω ενδιάμεσων διαύλων, ενώ οι αξιώσεις που διατύπωσαν οι ΗΠΑ όπως το σχέδιο 15 σημείων είναι «υπερβολικές». «Το Ιράν δεν διστάζει να εκφράσει σαφώς τι θεωρεί θεμιτές απαιτήσεις και το να το κάνει δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ως ένδειξη συμβιβασμού, αλλά μάλλον ως αντανάκλαση της αυτοπεποίθησής του στην υπεράσπιση των θέσεών του», είπε ο Μπαγαεΐ.

Βάσει της πρότασης, μια εκεχειρία θα τεθεί αμέσως σε ισχύ, ξανανοίγοντας τα Στενά του Ορμούζ, ενώ σε διάστημα 15-20 ημερών θα οριστικοποιηθεί μια ευρύτερη συμφωνία. Η συμφωνία αυτή, η οποία ονομάστηκε προσωρινά η «Συμφωνία του Ισλαμαμπάντ», θα περιλαμβάνει ένα περιφερειακό πλαίσιο για το στενό, με τελικές δια ζώσης συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ.

Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι η Τεχεράνη επιδιώκει διαρκή εκεχειρία με εγγυήσεις ότι δεν θα δεχθεί ξανά επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Επίσης είχαν πει πως το Ιράν έχει λάβει μηνύματα από μεσολαβητές, μεταξύ των οποίων το Πακιστάν, η Τουρκία και η Αίγυπτος. Η τελική συμφωνία αναμένεται να περιλαμβάνει δεσμεύσεις του Ιράν ότι δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικών όπλων σε αντάλλαγμα για την ανακούφιση από τις κυρώσεις και την αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων.

Φρουροί της Επανάστασης: Νεκρός ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών

Σήμερα επίσης έγινε γνωστός ο θάνατος του Ματζίντ Χαντεμί, του επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης. «Ο διοικητής στρατηγός Ματζίντ Χαντεμί, (...) επικεφαλής του Οργανισμού Πληροφοριών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, έγινε μάρτυρας κατά την εγκληματική τρομοκρατική επίθεση του αμερικανοσιωνιστή εχθρού (...) σήμερα τα χαράματα», ανακοίνωσαν οι Φρουροί μέσω του διαύλου τους στο Telegram.

Ο Ματζίντ Χαντεμί είχε αναλάβει τα καθήκοντά του το 2025, μετά το θάνατο του προκατόχου του σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα. Είχε περάσει δεκαετίες σε θέσεις στις υπηρεσίες πληροφοριών και αντικατασκοπείας κατά την ανέλιξή του στον ιρανικό μηχανισμό ασφαλείας. Πριν από το διορισμό του, ο Χαντεμί ήταν επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του Ιράν, αρμόδιος για την εσωτερική εποπτεία και την αντικατασκοπεία, ενώ κατείχε ανώτερες θέσεις στο υπουργείο Άμυνας του Ιράν.

Ο κλάδος πληροφοριών του Σώματος των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης είναι ένας από τους ισχυρότερους οργανισμούς ασφαλείας του Ιράν, με κεντρικό ρόλο στην εποπτεία εντός της ιρανικής επικράτειας και στην απόκρουση της ξένης επιρροής, ενώ συχνά επιχειρούσε παράλληλα με τις πολιτικές υπηρεσίες πληροφοριών σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ.