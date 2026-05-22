Τσίπρας για το όνομα του κόμματος: «Ήταν καλή ιδέα, αλλά άργησε»

«Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις καλή ομάδα. Τι να κάνουμε; Ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει», ανέφερε στο τέλος ο Αλέξης Τσίπρας.

Σε νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προέβη την Παρασκευή (22/05) ο Αλέξης Τσίπρας λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση του κόμματός του στις 26 Μαΐου στο Θησείο.

Στο βίντεο, το οποίο συνοδεύεται από τη λεζάντα «ήταν καλή ιδέα, αλλά άργησε» εμφανίζεται αρχικά μια κοπέλα, η οποία προτείνει το όνομα «Ορίζοντες» για τον πολιτικό φορέα. Ο πρώην πρωθυπουργός αντέδρασε θετικά στην πρόταση αυτή, λέγοντας, μάλιστα, «πάμε με αυτό».

Ωστόσο, ο κ. Τσίπρας ενημερώνεται ότι το όνομα έχει κλειδώσει και ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί το site, το banner, το video, ενώ έχουν τυπωθεί και μπλουζάκια.

«Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις καλή ομάδα. Τι να κάνουμε; Ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει», ανέφερε στο τέλος ο Αλέξης Τσίπρας.