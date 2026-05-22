Πολιτική | Ελλάδα

Τσίπρας για το όνομα του κόμματος: «Ήταν καλή ιδέα, αλλά άργησε»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τσίπρας για το όνομα του κόμματος: «Ήταν καλή ιδέα, αλλά άργησε»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
«Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις καλή ομάδα. Τι να κάνουμε; Ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει», ανέφερε στο τέλος ο Αλέξης Τσίπρας.

Σε νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προέβη την Παρασκευή (22/05) ο Αλέξης Τσίπρας λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση του κόμματός του στις 26 Μαΐου στο Θησείο.

Στο βίντεο, το οποίο συνοδεύεται από τη λεζάντα «ήταν καλή ιδέα, αλλά άργησε» εμφανίζεται αρχικά μια κοπέλα, η οποία προτείνει το όνομα «Ορίζοντες» για τον πολιτικό φορέα. Ο πρώην πρωθυπουργός αντέδρασε θετικά στην πρόταση αυτή, λέγοντας, μάλιστα, «πάμε με αυτό».

Ωστόσο, ο κ. Τσίπρας ενημερώνεται ότι το όνομα έχει κλειδώσει και ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί το site, το banner, το video, ενώ έχουν τυπωθεί και μπλουζάκια.

«Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις καλή ομάδα. Τι να κάνουμε; Ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει», ανέφερε στο τέλος ο Αλέξης Τσίπρας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Σενάριο επαναφοράς του 13ου μισθού στο Δημόσιο εξετάζει η κυβέρνηση - «Ζυγίζει» το δημοσιονομικό κόστος

Πόσα χρήματα παίρνει η ομάδα που θα κερδίσει την Ευρωλίγκα

Forbes: Οι 10+1 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές του 2026

tags:
Αλέξης Τσίπρας
Φόρτωση BOLM...
reader insider