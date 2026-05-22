Τραμπ: «Το Ιράν είναι απεγνωσμένο για συμφωνία»

«Μικρή πρόοδος» σημειώνεται στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας,

Νέο μήνυμα ότι «έχουμε τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο», έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος σε «αυτό που κάναμε στο Ιράν» και στις επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα, ενώ παράλληλα πρόσθεσε πως η Τεχεράνη «πεθαίνει να κλείσει συμφωνία». Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον και οι σύμμαχοί της πρέπει να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο το Ιράν να αρνηθεί να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνάντησης των ΥΠΕΞ στη Χέλσινγκμποργκ της Σουηδίας, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ενημέρωσε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ για τις «πιθανές προκλήσεις» που σχετίζονται με την επαναλειτουργία των Στενών, τονίζοντας ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να έχει έτοιμη μια εναλλακτική στρατηγική.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, καταδίκασε με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα τις ιρανικές ενέργειες στον Περσικό Κόλπο, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει προβεί σε «άμεση επίθεση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας». Υπογράμμισε, σύμφωνα με το Reuters, ότι είναι κρίσιμο «οι χώρες να συσπειρωθούν γύρω από σχέδια που θα διασφαλίσουν ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά στη ναυσιπλοΐα». «Η άμεση επίθεση του Ιράν στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας μας επηρεάζει όλους», συμπλήρωσε.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο πανίσχυρος αρχηγός του πακιστανικού στρατού, στρατάρχης Άσιμ Μουνίρ, ταξιδεύει αυτή την ώρα προς την Τεχεράνη, συνοδευόμενος από υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία ασφαλείας. Η επίσκεψη έρχεται να προστεθεί στις ήδη εντατικές επαφές του Πακιστανού υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος βρίσκεται στο Ιράν εδώ και τρεις ημέρες, συμμετέχοντας σε διαπραγματεύσεις με κορυφαίους Ιρανούς αξιωματούχους.