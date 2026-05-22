Το Πεντάγωνο δημοσίευσε νέα αποχαρακτηρισμένα βίντεο με UFO

Στη δημοσιοποίηση δεύτερης δέσμης αποχαρακτηρισμένων αρχείων που σχετίζονται με UFO και Αγνώστου Ταυτότητας Ανώμαλα Φαινόμενα (UAP) προχώρησε το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της νέας πολιτικής διαφάνειας που προωθεί η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η νέα συλλογή περιλαμβάνει έγγραφα, εικόνες και βίντεο από στρατιωτικές καταγραφές υπέρυθρων αισθητήρων, ενώ φιλοξενείται στην ειδική πλατφόρμα του αμερικανικού υπουργείου Πολέμου.

Η αποδέσμευση των αρχείων ακολουθεί σχετική οδηγία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος από τον Φεβρουάριο είχε ζητήσει από κυβερνητικές υπηρεσίες να δημοσιοποιήσουν κάθε διαθέσιμο υλικό που αφορά:

εξωγήινη ζωή

UFO

UAP

Ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, η πλατφόρμα έχει ξεπεράσει ήδη το ένα δισεκατομμύριο επισκέψεις παγκοσμίως από την έναρξη λειτουργίας της στις 8 Μαΐου 2026.

Τα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα

Μεταξύ των νέων βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν περιλαμβάνονται καταγραφές από διάφορες περιοχές του κόσμου, κυρίως μέσω υπέρυθρων στρατιωτικών αισθητήρων.

Συρία – 2021

Ένα από τα βίντεο φέρεται να καταγράφηκε πάνω από τη Συρία το 2021 και δείχνει αντικείμενο να κινείται με ταχύτητα σε θερμική απεικόνιση.

Ιράν – Αύγουστος 2022

Σε άλλη καταγραφή από το Ιράν εμφανίζονται τέσσερα αντικείμενα να κινούνται παράλληλα, ενώ στη συνέχεια προστίθεται και πέμπτο αντικείμενο στον σχηματισμό.

Αντικείμενα πάνω από το νερό

Άλλο βίντεο παρουσιάζει πολλαπλά άγνωστα αντικείμενα να κινούνται πάνω από το νερό, αλλάζοντας ταχύτητα και κατεύθυνση, δυσκολεύοντας την καταγραφή τους.

Οκτώβριος 2022

Σε καταγραφή διάρκειας 21 δευτερολέπτων, αντικείμενο διασχίζει το υπέρυθρο πεδίο από αριστερά προς τα δεξιά, ενώ το ίδιο πλάνο επαναλαμβάνεται σε πιο αργή ταχύτητα.

Αφγανιστάν – Νοέμβριος 2020

Σε βίντεο από το Αφγανιστάν διακρίνεται σφαιρικό αντικείμενο να εμφανίζεται στην άνω αριστερή γωνία της οθόνης και να εξαφανίζεται στο φόντο.

Αντικείμενο κοντά σε υποβρύχιο

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί καταγραφή που δείχνει σφαιρικό αντικείμενο να εμφανίζεται κοντά σε υποβρύχιο, τόσο μέσα όσο και έξω από το νερό.

«Έρχονται και άλλα αρχεία»

Το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου ανακοίνωσε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η προετοιμασία τρίτης δημοσιοποίησης αρχείων UAP, η οποία αναμένεται το επόμενο διάστημα.

Ο ανώτατος κυβερνητικός αξιωματούχος Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι η κυβέρνηση συνεργάζεται στενά με τον Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη «πρωτοφανούς διαφάνειας» γύρω από τα Αγνώστου Ταυτότητας Ανώμαλα Φαινόμενα.

Όπως ανέφερε, «αυτά τα αρχεία, που παρέμεναν κρυμμένα πίσω από διαβαθμίσεις ασφαλείας, τροφοδοτούσαν εδώ και χρόνια εικασίες και πλέον ήρθε η ώρα ο αμερικανικός λαός να τα δει μόνος του».