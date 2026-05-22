Wall Street: Νέο ρεκόρ για Dow Jones - Σε εβδομαδιαίο «πράσινο» σερί 2,5 ετών ο S&P 500

Ο Dow Jones κέρδισε 0,90% στις 50.737 μονάδες, σε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,61% στις 7.490 μονάδες και ο Nasdaq πρόσθεσε 0,51% στις 26.426 μονάδες.

Με κέρδη «κλείδωσε» την εβδομάδα η Wall Street ενώ ο Dow Jones εξασφάλισε νέο ρεκόρ όλων των εποχών, παρά την αυξημένη μεταβλητότητα, καθώς υπάρχει αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, με επενδυτικές ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν να «φουντώνουν» ενώ και οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων πήραν την κατιούσα.

Ο Dow Jones κέρδισε 0,58% στις 50.579 μονάδες, σε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,37% στις 7.443 μονάδες και ο Nasdaq πρόσθεσε 0,19% στις 26.343 μονάδες. Ο διευρυμένος δείκτης πέτυχε κέρδη 1% στην εβδομάδα, στην όγδοη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδό του που αποτελεί το μεγαλύτερο σερί από τα τέλη του 2023. Ο βιομηχανικός δείκτης «πρασίνισε» 2,3% σε εβδομαδιαία βάση με 3 στα 4 ενώ ο τεχνολογικός δείκτης αναρριχήθηκε 0,5%, με 7 στα 8 σε επίπεδο εβδομάδας.

Όσον αφορά τις κινήσεις των μετοχών, ο τίτλος της Qualcomm σημείωσε σημαντική άνοδο 11,6% στα 238,21 δολάρια. Το πετρέλαιο σημείωσε αμελητέες κινήσεις την Παρασκευή, καθώς αποκαθηλώθηκε από τα υψηλά που σημειώθηκαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, καθώς οι traders ήλπιζαν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί σύντομα μια επίλυση της σύγκρουσης.

«Η αγορά εξακολουθεί να κινείται υψηλά χάρη στα ισχυρά επιχειρηματικά κέρδη του πρώτου τριμήνου», τόνισε στο CNBC ο Γκλεν Ντόρσεϊ, επικεφαλής διαχείρισης χαρτοφυλακίου πελατών της Clark Capital. «Είναι σημαντικό ότι οι αποδόσεις των ομολόγων των ΗΠΑ έχουν υποχωρήσει από τα πρόσφατα υψηλά τους, γεγονός που απομακρύνει την πίεση από τα ταμπλό» πρόσθεσε.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε 3 μονάδες βάσης σε περίπου 4,55% την Παρασκευή, ενώ η απόδοση του 30ετούς έχασε επίσης 3 μονάδες βάσης γύρω στο 5,07%. Η μεταβλητότητα της αγοράς ομολόγων είχε επηρεάσει τις μετοχές νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Το 30ετές έφτασε σε υψηλό από πριν από την οικονομική κρίση, καθώς οι traders φοβόντουσαν ότι ένας παρατεταμένος πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν θα διατηρούσε τις τιμές του πετρελαίου υψηλές και θα ασκούσε ανοδική πίεση στον πληθωρισμό.