Τουρκία: Αντιδράσεις και φοιτητικές κινητοποιήσεις μετά το κλείσιμο του Πανεπιστημίου Bilgi

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην Κωνσταντινούπολη η απόφαση για ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Πανεπιστημίου Μπιλγκί. Φοιτητές, ακαδημαϊκοί και υποστηρικτές του πανεπιστημίου διαμαρτυρήθηκαν για το κλείσιμο, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε μέτρα αποκλεισμού της πανεπιστημιούπολης.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, φοιτητές επιχείρησαν να κάνουν δημόσιες δηλώσεις και να πραγματοποιήσουν διαμαρτυρίες στον χώρο του πανεπιστημίου, ωστόσο αντιμετώπισαν αστυνομικούς περιορισμούς.

Η αστυνομία έφερε ένα όχημα με κανόνια νερού μπροστά από την πανεπιστημιούπολη και δεν επέτρεψε να γίνουν δηλώσεις στην πύλη του πανεπιστημίου.

Οι μαθητές φώναζαν συνθήματα όπως «Η νεολαία θα ζητήσει λογαριασμό από το ΑΚΡ», «Θα νικήσουμε μέσω της αντίστασης», «Ζήτω η φοιτητική αλληλεγγύη» και «Το Μπιλγκί στέκεται όρθιο».

