Ζελένσκι: Ανάγκη αναζωογόνησης διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου

Οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία θα πρέπει να αναζωογονηθούν, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έπειτα από συνομιλίες με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ζελένσκι ανέφερε μεταξύ άλλων πως αναμένει προτάσεις από τις ΗΠΑ σχετικά με τη μορφή που θα έχουν οι επόμενες διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Υποστήριξε πως η κατάσταση στην πρώτη γραμμή των μετώπων διαμορφώνεται ευνοϊκά για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Από την αρχή του έτους, τα στρατεύματα του Κιέβου έχουν απελευθερώσει εδάφη συνολικής έκτασης 590 τετραγωνικών χιλιομέτρων, είπε ο Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ