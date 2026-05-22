Καλαφάτης: Χτίζουμε τη Θεσσαλονίκη του 2030 ως Ψηφιακό Λιμένα της ΝΑ Ευρώπης

Το εθνικό σχέδιο για την τεχνολογική μετάβαση της χώρας με ορίζοντα το 2030 και με αιχμή τη Θεσσαλονίκη, παρουσίασε στην κεντρική ομιλία του στο Aristotle Innovation Forum στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης.

Ο κ. Καλαφάτης υπογράμμισε ότι: «η Ελλάδα ανατρέπει οριστικά το μοντέλο των χαμηλών προσδοκιών, παύει να είναι παθητικός καταναλωτής εισαγόμενων τεχνολογιών και διεκδικεί τη θέση του ισότιμου συνδιαμορφωτή των διεθνών εξελίξεων». Θέτοντας το δίλημμα ανάμεσα στην παθητική κατανάλωση και την ανταγωνιστική παραγωγή που γεννά εθνικό πλούτο, τόνισε: «Επιλογή μας είναι ότι η γνώση αποτελεί τον πιο πολύτιμο εθνικό μας πόρο. Η καινοτομία είναι η νέα μας παράδοση. Δεν διαχειριζόμαστε απλώς το σήμερα, χτίζουμε το οικοσύστημα του αύριο».

Το Εθνικό Οικοσύστημα σε Αριθμούς

Ο υφυπουργός παρέθεσε τα απτά δεδομένα που αποτυπώνουν τη δομική αλλαγή της χώρας:

• Επενδύσεις R&D: Σημείωσαν άλμα 68% από το 2018 (2,2 δισ. ευρώ), φτάνοντας στα 3,65 δισ. ευρώ στα τέλη του 2024 (1,54% του ΑΕΠ), φέρνοντας την Ελλάδα στην 4η θέση στην Ευρώπη σε κρατική χρηματοδότηση.

• Κίνητρα και Θεσμοί: Καθιερώθηκε η υπερέκπτωση δαπανών έρευνας έως 315% και η μείωση φόρου στα Stock Options στο 5%. Το Elevate Greece γιγαντώθηκε ξεπερνώντας τις 1.000 startups (8.500+ θέσεις εργασίας).

• Υποδομές Αιχμής: Διατέθηκαν άνω των 300 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ για Ερευνητικά Κέντρα και το πρόγραμμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ». Η χώρα πρωτοστατεί με τον υπερυπολογιστή «Δαίδαλος», το ευρωπαϊκό AI Factory «Pharos» και στρατηγικές συμμαχίες με OpenAI, Google, Microsoft και Mistral AI.

• Ανθρώπινο Δυναμικό: Δημιουργούνται 20.000 νέες θέσεις υψηλής εξειδίκευσης, επιτυγχάνοντας την έμπρακτη αντιστροφή του Brain Drain.

Η Μακεδονία στο επίκεντρο της ανάπτυξης

Εστιάζοντας στη Βόρεια Ελλάδα και στο Master Plan των 30 έργων για τη Θεσσαλονίκη του 2030, ο κ. Καλαφάτης αναφέρθηκε στις υποδομές που μετατρέπουν την περιοχή σε αυτόνομο ψηφιακό πόλο : το τεχνολογικό πάρκο Thess INTEC, το AI Nucleus του ΕΚΕΤΑ (επένδυση άνω των 2 εκατ. ευρώ), τον νέο AI υπερυπολογιστή στη Δυτική Μακεδονία και το Mega Data Center της ΔΕΗ στην Κοζάνη. Παράλληλα, η εγκατάσταση διεθνών κέντρων από κολοσσούς όπως η Pfizer, η Deloitte και η Accenture επιβεβαιώνει τη δυναμική της πόλης. «Χτίζουμε τη Θεσσαλονίκη του 2030 ως Ψηφιακό Λιμένα της ΝΑ Ευρώπης», τόνισε χαρακτηριστικά στην ομιλία του.

Τεχνολογία στην υπηρεσία του πολίτη

«Οι αλγόριθμοι δεν έχουν νόημα αν δεν βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών», σημείωσε ο κ. Καλαφάτης , αναφέροντας ως παραδείγματα το σύστημα AI του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ που προβλέπει την κίνηση στη Θεσσαλονίκη, λαμβάνοντας υπόψιν την κατασκευή του Flyover, με ακρίβεια 93% (μειώνοντας την κυκλοφορία κατά 10-15%) , τους έξυπνους αισθητήρες ΕΚΕΤΑ-ΕΥΑΘ για την ποιότητα του νερού, καθώς και τα εκτεταμένα προγράμματα ψηφιακής σύγκλισης για τη συμπερίληψη ανέργων, μαθητών και ηλικιωμένων. Ανακοίνωσε, επίσης, ότι η πρωτοπορία της πόλης θα σφραγιστεί με τη διοργάνωση του 1ου Φεστιβάλ Καινοτομίας μέσα στο 2026 στη Θεσσαλονίκη.

Κλείνοντας, απηύθυνε μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης: «Το μεγάλο μας στοίχημα είναι ένα: Δημιουργούμε τη Θεσσαλονίκη που δεν θα χρειάζεται να αποχαιρετά τα παιδιά της. Μια πόλη πιο πλούσια σε ιδέες, πιο άξια σε έργα, πιο ισχυρή στην Ευρώπη. Απέναντι στα διλήμματα, απαντάμε με έργα. Επιλέγουμε την Ελλάδα που τολμά και πρωτοπορεί. Μαζί, κάναμε τα λόγια έργα. Μαζί, κάνουμε την ελπίδα, καθημερινότητα».

Στη συνέχεια, στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Καλαφάτης απηύθυνε χαιρετισμό στη συνδιοργάνωση του 13ου Technology Forum 2026 και του 10ου TechSaloniki στο Λιμάνι -διοργανώσεις που τελούν υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και της ΓΓΕΚ- ενώ παρέστη και στην ετήσια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου City Science Initiative (CSI) που διοργάνωσαν το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του Α.Π.Θ. και ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι έξυπνες Πόλεις, για τη δημιουργία βιώσιμων αστικών οικοσυστημάτων, η αστική ανθεκτικότητα και οι Πράσινες Πόλεις, για τη θωράκιση των υποδομών απέναντι στην κλιματική κρίση και η Κυκλική Οικονομία και Υγεία για τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των επόμενων γενεών είναι θεματικές που βρίσκονται στον πυρήνα των προτεραιοτήτων του Υπουργείου Ανάπτυξης, υπογράμμισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης μιλωντας στην εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Δικτύου City Science Initiative (CSI).

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι η καρδιά της ευρωπαϊκής αστικής καινοτομίας χτυπά σήμερα εδώ, στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη που αποδεικνύει σταθερά τη δυναμική της ως κόμβος έρευνας και τεχνολογίας», υπογράμμισε ο υφυπουργός, συγχαίροντας το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη διοργάνωση της συνάντησης, παρατηρώντας ότι «η συμμετοχή της Θεσσαλονίκης στο δίκτυο CSI από το 2018 δεν είναι τυχαία», καθώς «η πόλη, μέσα από μια υποδειγματική σύμπραξη του ΑΠΘ και του Δήμου Θεσσαλονίκης, ηγείται του θεματικού άξονα “Thessaloniki: Health & Wellbeing”».

«Αυτό το μοντέλο συνεργασίας αποτελεί την “πυξίδα” της στρατηγικής που θέλουμε να βλέπουμε στην πράξη: την επιστήμη να συνομιλεί απευθείας με την κοινωνία και την τοπική αυτοδιοίκηση, μετατρέποντας την ακαδημαϊκή έρευνα σε εφαρμοσμένες λύσεις για την καθημερινότητα των πολιτών. Στη σημερινή συνάντηση, η συνέργεια με κορυφαία δίκτυα όπως το NetZeroCities, το Eurocities και η συμμαχία Aurora European Universities Alliance, υπογραμμίζει ότι οι προκλήσεις της εποχής μας είναι κοινές και απαιτούν συλλογική ευφυΐα», επισήμανε ο κ. Καλαφάτης.