ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ

Η Τούλσι Γκάμπαρντ, η μέχρι σήμερα διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών (DNI) στην κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, παραιτήθηκε από το αξίωμά της.

Η Γκάμπαρντ ενημέρωσε για τις προθέσεις της τον Τραμπ σε συνάντηση που είχαν σήμερα στο Οβάλ Γραφείο. Θα αποχωρήσει από το αξίωμα στις 30 Ιουνίου.

Στην επιστολή παραίτησης, που την ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ, εκφράζει «βαθύτατη ευγνωμοσύνη» για την εμπιστοσύνη με την οποία την περιέβαλε ο πρόεδρος και την ευκαιρία που της έδωσε να διοικήσει το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών επί ενάμιση χρόνο.

Today, with great humility and sincere appreciation, I shared the below letter with President Trump. It has been a profound honor to serve the American people as DNI. — DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) May 22, 2026

Ως λόγο της παραίτησής της επικαλείται την πρόσφατη διάγνωση του συζύγου της με μια σπάνια μορφή καρκίνου των οστών.

Το πρακτορείο Reuters ωστόσο, επικαλούμενο μια πηγή που γνωρίζει το θέμα, μετέδωσε ότι ο Λευκός Οίκος ώθησε στην έξοδο την Γκάμπαρντ.

Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι «δυστυχώς» η Τούλσι Γκάμπαρντ που έκανε «απίστευτη δουλειά» θα αποχωρήσει στις 30 Ιουνίου και τα καθήκοντά της θα αναλάβει να ασκεί προσωρινά ο πρώτος αναπληρωτής διευθυντής της υπηρεσίας, Άαρον Λούκας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ