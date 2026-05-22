Τέταρτη εβδομάδα κερδών για τις ευρωαγορές

Σε υψηλό άνω των δύο εβδομάδων σκαρφάλωσαν οι ευρωαγορές την Παρασκευή, με τους επενδυτές να έχουν πάντα στραμμένη την προσοχή τους στις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο στη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,80% στις 625,55 μονάδες, την τέταρτη εβδομάδα ανόδου του ενώ ο Eurostoxx 50 ανέβηκε 0,99% στις 6.019 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κέρδισε 1,31% στις 24.928 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο ισχυροποιήθηκε 0,22% στις 10.466 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 σκαρφάλωσε 0,37% στις 8.115 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο πρόσθεσε 0,70% στις 49.510 μονάδες ενώ ο IBEX 35 σημειώνει άνοδο 0,03% στις 17.980 μονάδες.

Στα εταιρικά νέα, ο αμερικανικός κολοσσός καλλυντικών Estée Lauder και ο ισπανικός όμιλος Puig ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι τερμάτισαν τις συνομιλίες συγχώνευσης που είχαν ξεκινήσει τον Μάρτιο. Ο τίτλος της Estée Lauder, εισηγμένος στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σκαρφάλωσε 9,62% ενώ στον αντίποδα, η μετοχή της Puig βυθίστηκε 13,44% στο ισπανικό χρηματιστήριο.

Τα στοιχεία του Ηνωμένου Βασιλείου έδειξαν ότι οι λιανικές πωλήσεις υποχώρησαν κατά 1,3% τον Απρίλιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, μετά από άνοδο 0,6% τον Μάρτιο. Οι πωλήσεις καυσίμων μειώθηκαν περισσότερο από 10%, με ορισμένους λιανοπωλητές να αναφέρουν ότι οι οδηγοί έκαναν οικονομία στα καύσιμα εν μέσω αστάθειας των τιμών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο την Παρασκευή, μετά από τριήμερο πτωτικό σερί, με το Brent να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, η καταναλωτική εμπιστοσύνη στη Γερμανία ανέκαμψε ελαφρώς καθώς οι προσδοκίες για το εισόδημα των νοικοκυριών βελτιώθηκαν, ωστόσο ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν εξακολουθεί να είναι αισθητός.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος της Γερμανίας, που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή από την ερευνητική ομάδα Nuremberg Institute for Market Decisions και την GfK, αυξήθηκε στο -29,8 για τον Ιούνιο από -33,1 τον Μάιο, η οποία σηματοδότησε τη χαμηλότερη ένδειξη από τον Φεβρουάριο του 2023. Επίσης, τα στοιχεία για την ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο επιβεβαίωσαν την προκαταρκτική έκθεση, καθώς αυτή κυμάνθηκε στο 0,3% σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της χώρας.