Το Ιράν απορρίπτει το σχέδιο εκεχειρίας - Ζητά οριστικό τερματισμό του πολέμου

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού στρατού δήλωσε σήμερα πως η χώρα του θα συνεχίσει να μάχεται «για όσο καιρό οι πολιτικοί αξιωματούχοι το κρίνουν σκόπιμο», τη στιγμή που οι χώρες προσπαθούν να διαπραγματευτούν μια εκεχειρία μεταξύ του Ιράν, των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Το Ιράν απορρίπτει την πρόταση εκεχειρίας στον πόλεμο που ξεκίνησε την 28η Φεβρουαρίου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Με την απάντησή του - που μεταφέρθηκε στο Πακιστάν, χώρα που μεσολαβεί μεταξύ των εμπόλεμων μερών - το Ιράν δίνει έμφαση στην ανάγκη οριστικού τερματισμού του πολέμου.

Η Ισλαμική Δημοκρατία απαντά θέτοντας δέκα ρήτρες, όπως το τέλος των συγκρούσεων στην περιοχή, ένα πρωτόκολο για ασφαλή διέλευση των Στενών του Χορμούζ, άρση κυρώσεων και ανοικοδόμηση.

«Ο εχθρός πρέπει σίγουρα να μετανιώσει (για την έναρξη των εχθροπραξιών), προκειμένου έπειτα από αυτή τη σύρραξη να μπορέσουμε να ανακτήσουμε την ασφάλεια και να αποφύγουμε έναν νέο πόλεμο», δήλωσε ο Μοχαμάντ Ακραμίνια, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Isna.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με δημοσιεύματα, Ιράν και ΗΠΑ έλαβαν ένα σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, σχέδιο που εκπονήθηκε από το Πακιστάν και διαβιβάστηκε στις δύο εμπόλεμες χώρες.

Οι IDF βομβάρδισε δεκάδες ιρανικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και στρατιωτικές υποδομές

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι βομβάρδισαν κατά τη διάρκεια της νύχτας (Κυριακή προς Δευτέρα) δεκάδες ιρανικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και άλλες στρατιωτικές υποδομές σε τρία αεροδρόμια στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τους IDF, οι επιδρομές είχαν ως στόχο να προκαλέσουν πλήγμα στην ιρανική αεροπορία και την αεροπορία των Φρουρών της Επανάστασης.

Δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας έπληξαν ιρανικά αεροπλάνα και ελικόπτερα, καθώς και υποδομές «που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις του καθεστώτος για στρατιωτικούς σκοπούς» στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης και σε δύο μικρότερους διαδρόμους προσγείωσης - απογείωσης στην περιοχή, υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Νωρίτερα, οι IDF δήλωσαν ότι βομβάρδισαν διαδρόμους προσγείωσης - απογείωσης και πύργους ελέγχου στα αεροδρόμια, μαζί με ένα εργοστάσιο που ανήκει στη δύναμη Κουντς των Φρουρών, που κατασκεύαζε drones.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ολοκλήρωσε πριν λίγο ένα «εκτεταμένο» κύμα αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη και σε άλλες περιοχές του Ιράν, τόνισε σήμερα το απόγευμα ο ισραηλινός στρατός.

Τις τελευταίες 24 ώρες το Ισραήλ έπληξε το πετροχημικό σύμπλεγμα του South Pars -το μεγαλύτερο του Ιράν- στην Ασαλούγιε, ενώ και το πετροχημικό σύμπλεγμα Μαρντάστ έγινε στόχος ισραηλινο-αμερικανικής επίθεσης.

Ισραήλ: Πολλαπλές επιθέσεις από Ιράν, Υεμένη και Λίβανο

Το Ισραήλ δέχθηκε σήμερα ξεχωριστές ταυτόχρονες επιθέσεις από το Ιράν, την Υεμένη και τον Λίβανο.

Συναγερμοί ήχησαν στην ευρύτερη περιοχή του Τελ Αβίβ και επιθέσεις καταγράφηκαν στο Εϊλάτ στο νότιο Ισραήλ και στο βόρειο τμήμα της χώρας κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Το κοινό αναζήτησε ασφάλεια σε καταφύγια. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Το Ιράν επιτέθηκε στην περιοχή του Τελ Αβίβ με πυραύλους, ενώ το Εϊλάτ δέχτηκε επίθεση με drones που εκτοξεύτηκαν από την Υεμένη, σύμφωνα με ισραηλινά μμε.

Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ από λιβανέζικο έδαφος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ