Forbes: Οι 10+1 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές του 2026

Στην κορυφή της λίστας του Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές βρέθηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με έσοδα 300 εκατ. δολαρίων για το 2026 (235 εκατ. δολαρίων από το γρασίδι και 65 εκατ. δολαρίων εκτός γηπέδου). Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και έκτη φορά ο 41χρονος θρύλος του ποδοσφαίρου, κατέλαβε τον θρόνο των σπορ ενώ την τελευταία δεκαετία πέρασε από την Ρεάλ Μαδρίτης, στην Γιουβέντους, στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στην Αλ Νασρ της Σαουδικής Αραβίας όπου πήρε το πρώτο του πρωτάθλημα.

Όντας ένας επιθετικός που πλησιάζει γρήγορα τα 1.000 γκολ στην καριέρα του είναι αναμφίβολα συνηθισμένος σε μεγάλα σκορ - ο Πορτογάλος σούπερσταρ τώρα συγκατοικεί τον Μάικλ Τζόρνταν με τις έξι παρουσίες στην κορυφή της σχετικής κατάταξης, ενώ τον ξεπερνά μόνο ο Τάιγκερ Γουντς, ο οποίος έχει ηγηθεί της λίστας 11 φορές, ενώ με κύκλο εργασιών 300 εκατ. δολαρίων, ισοφαρίζει την επίδοση του Φλόιντ Μέιγουεδερ Τζούνιορ το 2015, το μεγαλύτερο ποσό που έχει μετρήσει το Forbes από το 1990.

Με παγκόσμια ονόματα όπως ο πυγμάχος Κανέλο Άλβαρεζ (με 170 εκατ. δολάρια), ο στράικερ της Ίντερ Μαϊάμι Λιονέλ Μέσι (140 εκατ. δολάρια) και ο SF των Λος Άντζελες Λέικερς ΛεΜπρόν Τζέιμς (137,8 εκατ. δολάρια), οι δέκα πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές φέτος τσεπώνουν συνολικά 1,4 δισ. δολάρια, που ισοδυναμεί με μικρή αύξηση από το 2025 και είναι υπερδιπλάσιο από τα 635 εκατ. δολάρια του 2016. Στη θέση 11 βρίσκεται ο δικός μας Γιάννης Αντετοκούνμπο με 99,2 εκατ. δολάρια (54,2 εκατ. δολάρια και 45 εκατ. δολάρια).

Μαζί, οι δέκα κορυφαίοι αθλητές έβγαλαν 902 εκατ. δολάρια στο γήπεδο, από τους μισθούς, τα μπόνους και τα χρηματικά έπαθλα τους - μειωμένα κατά 2% από τα 920 εκατ. δολάρια του 2025 και 8% από το ρεκόρ των 978 εκατ. δολαρίων του 2024. Αλλά κάλυψαν τη διαφορά συγκεντρώνοντας περίπου 513 εκατ. δολάρια από τις χορηγίες τους και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, φτάνοντας το υψηλό των 512 εκατ. δολαρίων που σημειώθηκε το 2021.

Μια άλλη τάση που χρήζει παρακολούθησης είναι η ροή χρημάτων από το Ριάντ. Το εισόδημα του CR7 στο γήπεδο έχει υπερτριπλασιαστεί από τότε που έφυγε από την Πρέμιερ Λιγκ για τη Σαουδική Pro League το 2023, και ο αντίπαλός του στο πρωτάθλημα, Καρίμ Μπενζεμά - Νο. 8 στη φετινή λίστα με 104 εκατ. δολάρια - έχει επίσης εννιαψήφιο μισθό. Ωστόσο, το Ταμείο Δημόσιων Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας θα σταματήσει τη χρηματοδότηση της LIV μετά τη σεζόν, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης μείωσης των δαπανών.

Το Τοπ 10+1