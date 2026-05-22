Δεύτερη εβδομάδα απωλειών για τον χρυσό

Tη δεύτερη εβδομάδα απωλειών του «κλείδωσε» ο χρυσός με νέες απώλειες την Παρασκευή λόγω του ισχυρότερου δολαρίου και των αυξανόμενων τιμών του πετρελαίου από τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, που κράτησαν στο επίκεντρο τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και αύξησαν τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ υποχώρησε 0,9% στα 4.502,59 δολάρια ανά ουγγιά, με πτώση 0,8% για την εβδομάδα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Ιουνίου έχασαν 0,9% στα 4.502,70 δολάρια. Όλα τα πολύτιμα μέταλλα βάφτηκαν με κόκκινο σε εβδομαδιαία βάση: Το ασήμι στην αγορά σποτ απώλεσε 1,9% στα 75,28 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα διολίσθησε 2,5% στα 1.916,62 δολάρια και το παλλάδιο αποδυναμώθηκε 2,1% στα 1.349,30 δολάρια.

«Οι συμμετέχοντες στην αγορά έχουν τα φώτα των προβολέων, καρφωμένα στα Στενά του Ορμούζ που κατά συνέπεια διαταράσσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού σε όλους τους τομείς, γεγονός που με τη σειρά του οδηγεί σε πληθωριστικούς φόβους και ανησυχίες για πιθανές αυξήσεις των επιτοκίων», υπογράμμισε η αναλύτρια της StoneX, Ρόνα Ο'Κόνελ, σύμφωνα με το CNBC.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν καθώς οι επενδυτές αμφέβαλλαν ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν θα οδηγήσουν σε κάποια πρόοδο, ενώ το δολάριο διατηρήθηκε κοντά στο υψηλό έξι εβδομάδων. Παράλληλα, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου παρέμεινε κοντά στα υψηλά ενός έτους, μειώνοντας τη ζήτηση για το μη αποδοτικό κίτρινο μέταλλο.

Το αυξανόμενο κόστος ενέργειας τείνει να επιταχύνει τον πληθωρισμό και θα μπορούσε να ωθήσει τις κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν τα επιτόκια σε υψηλότερα επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, γεγονός που αποδυναμώνει περαιτέρω τη ζήτηση για χρυσό. Οι traders δίνουν πιθανότητα 58% για τουλάχιστον μία αύξηση των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης έως τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group.

Ο διοικητής της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, ο οποίος μέχρι πρόσφατα ήταν «γεράκι» και υποστήριζε χαμηλά επιτόκια, ανέφερε ότι η FOMC άνοιξε ουσιαστικά την πόρτα σε μια πιθανή αύξηση του κόστους δανεισμού. Το καταναλωτικό κλίμα στις ΗΠΑ βυθίστηκε τον Μάιο, καθώς οι αυξανόμενες τιμές της βενζίνης τροφοδότησαν άγχος για την επιδείνωση των τιμών.