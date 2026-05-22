Η Ελβετία ευθυγραμμίζεται με ΕΕ - Διευρύνει τις κυρώσεις κατά Ρωσίας και Λευκορωσίας

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι ο νέος κατάλογος με τις κυρώσεις θα τεθεί σε ισχύ από τις 23.00 τοπική ώρα στις 22 Μαΐου.

Η ελβετική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι διεύρυνε τους καταλόγους της με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας υιοθετώντας μέρη του τελευταίου πακέτου των κυρώσεων που επέβαλλε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία.

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι ο νέος κατάλογος με τις κυρώσεις θα τεθεί σε ισχύ από τις 23.00 τοπική ώρα στις 22 Μαΐου.

Άλλα 115 φυσικά και νομικά πρόσωπα θα υποβληθούν σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και σε απαγόρευση διάθεσης κεφαλαίων, ενώ στα πρόσωπα που έχουν υποβληθεί σε κυρώσεις θα απαγορευτεί επίσης η είσοδος ή η διέλευση από την Ελβετία.

Σύμφωνα με το υπουργείο, στους νέους στόχους που προστέθηκαν στον κατάλογο περιλαμβάνονται πρόσωπα και οντότητες που συνδέονται με τον στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα και τον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας, καθώς και άτομα που εμπλέκονται στην απαγωγή και το ιδεολογικό πλύσιμο εγκεφάλου που επιβάλλουν στα παιδιά από την Ουκρανία.

Στο εμπόριο, 600 επιπλέον εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που έχουν την έδρα τους σε τρίτες χώρες, θα υπόκεινται σε αυστηρότερους εξαγωγικούς ελέγχους που έχουν στόχο να αποκλείσουν τις προμήθειες προϊόντων ζωτικής σημασίας στη στρατιωτική βιομηχανία της Ρωσίας, αναφέρεται στην ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ