«Κόκκινη» η εβδομάδα για το πετρέλαιο

Από απώλειες χαρακτηρίστηκε η εβδομάδα για το πετρέλαιο, παρά τα κέρδη της Παρασκευής, καθώς οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα τους στις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Σε εβδομαδιαία βάση, το Brent απώλεσε περίπου 5% και το West Texas Intermediate διολίσθησε πάνω από 8%, με τις τιμές να βυθίζονται απότομα καθώς οι προσδοκίες για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ μετατοπίστηκαν.

Την Παρασκευή, τα futures του Brent ενισχύθηκαν 0,8%, στα 103,40 δολάρια το βαρέλι ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου WTI πρόσθεσαν 0,56% στα 96,89 δολάρια. Μια διπλωματική πηγή στο Ισλαμαμπάντ υπογράμμισε στο IRNA ότι ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν αναχώρησε για την Τεχεράνη για διαβουλεύσεις.

Μια ανώτερη ιρανική πηγή ανέφερε στο Reuters ότι τα κενά με τις ΗΠΑ... έχουν γεφυρωθεί και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μίλησε για «κάποια καλά σημάδια» στις συνομιλίες. «Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος. Δεν θα υπερέβαλλα αλλά ούτε θα την υποβάθμιζα», επεσήμανε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους μετά από συνάντηση υπουργών του ΝΑΤΟ στη Σουηδία. «Υπάρχει περισσότερη δουλειά που πρέπει να γίνει», πρόσθεσε. «Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Ελπίζω να φτάσουμε εκεί» συμπλήρωσε.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σημείωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους Πακιστανούς που διευκολύνουν τις συνομιλίες με το Ιράν. Ωστόσο, Ισλαμική Δημοκρατία και Λευκός Οίκος εξακολουθούν να είναι διχασμένες σχετικά με τα απόθεμα ουρανίου της Τεχεράνης αλλά και από τον έλεγχο που διεξάγεται στα Στενά του Ορμούζ.

«Νομίζω ότι είμαστε πολύ εξαρτημένοι από τους τίτλους των ειδήσεων», σχολίασε ο Τζον Κίλνταφ, συνεργάτης της Again Capital. «Φαίνεται ότι οδεύουμε προς μια επίλυση, αλλά το επίπεδο σαφήνειας είναι εντυπωσιακό» πρόσθεσε. Ο Ρούμπιο ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν ζητήσει τη βοήθεια των συμμάχων του ΝΑΤΟ για το άνοιγμα της κρίσιμης οδού για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Η αγορά προσπαθεί να αξιολογήσει πότε θα μπορούσε να επιτευχθεί μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, ενώ τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με ανησυχητικό ρυθμό, καθώς η ροή μέσω των Στενών του Ορμούζ επιβραδύνεται σε σταγόνες, προειδοποίησε ο αναλυτής της PVM Oil Associates, Τάμας Βάργκα. «Η αισιοδοξία για μια σχετικά επικείμενη εκεχειρία και η απαισιόδοξη ρητορική κάθε φορά που το Brent πλησιάζει τα 110 δολάρια εμποδίζουν τις τιμές του πετρελαίου να αυξηθούν σημαντικά», συμπλήρωσε.

Η BMI (Business Monitor International) της Fitch Solutions, αναβάθμισε τη μέση πρόβλεψη για το Brent για το 2026 στα 90 δολάρια από 81,50 δολάρια, ώστε να αντικατοπτρίζει το έλλειμμα εφοδιασμού, τον χρόνο που απαιτείται για την επισκευή των κατεστραμμένων ενεργειακών υποδομών των Κρατών Κόλπου και ένα παράθυρο ομαλοποίησης έξι έως οκτώ εβδομάδων μετά τη σύγκρουση.

Περίπου το 20% των παγκόσμιων ενεργειακών προμηθειών διέρχονταν καθημερινά μέσα από τα Στενά του Ορμούζ πριν από τον πόλεμο, ο οποίος έχει αφαιρέσει 14 εκατ. βαρέλια πετρελαίου την ημέρα - ή το 14% της παγκόσμιας προσφοράς - από την αγορά, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών από τη Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, τα ΗΑΕ και το Κουβέιτ σύμφωνα με το Reuters.