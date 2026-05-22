Επιστολή Κοβέσι στην Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη

Η κ. Κοβέσι σε επιστολή διαμαρτυρίας στον Φλωρίδη, θεωρεί πως η τροπολογία «επιτάχυνσης» επιχειρεί να αποκλείσει τους Ευρωπαίους εισαγγελείς από τις έρευνες.

Επιστολή στην Κομισιόν έστειλε σήμερα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για την τροπολογία «επιτάχυνσης» της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές, η οποία ψηφίστηκε αυτή την εβδομάδα από τη Βουλή. Όπως επισημαίνει στην επιστολή της η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, οι πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις «έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξάρτητη και αποτελεσματική λειτουργία της EPPO στην Ελλάδα».

«Η βεβιασμένη τροποποίηση του ελληνικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, με την οποία θεσπίζεται ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές, έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα της EPPO να διερευνά και να ασκεί δίωξη αποτελεσματικά για αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Επιπλέον, σύμφωνα με την EPPO, στην επιστολή της αναφέρεται και στην πρόσφατη άρνηση του Ελληνικού Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου να αναγνωρίσει την πλήρη ισχύ της απόφασης για την ανανέωση της θητείας τριών Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων για 5 έτη, η οποία, όπως τονίζει, «έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξαρτησία της EPPO στην Ελλάδα».

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε πρόσφατα τη παράταση της θητείας των εισαγγελέων Π. Παπανδρέου, Χ. Θάνου και Δ. Μουζάκη, οι οποίοι υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για δύο και όχι για πέντε έτη που είναι κανονικά η πλήρης θητεία. «Ως εκ τούτου, η Ευρωπαία εισαγγελέας ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εξελίξεις, που δημιουργούν σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την υποχρέωση ειλικρινούς συνεργασίας» με την EPPO.