H Ιταλία παρατείνει την μείωση των φόρων στα καύσιμα έως 8 Ιουνίου

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε απόψε παράταση της μείωσης των φόρων στα καύσιμα, μέχρι τις 8 Ιουνίου.

Πρόκειται για μείωσης της τάξης των 5 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο βενζίνης, και 20 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο πετρελαίου κίνησης.

Οι αναγκαίοι πόροι αναμένεται να προέλθουν, κυρίως, από αυξημένες εισπράξεις του φόρου προστιθέμενης αξίας.

Δεν αποκλείεται, πάντως, να υπάρξει και νέα παράταση, η οποία θα αξιολογηθεί σε μια εβδομάδα.

Στα μέτρα 300 εκατ. ευρώ που ενέκρινε απόψε η κυβέρνηση της Ρώμης συμπεριλαμβάνoνται, παράλληλα, φοροελαφρύνσεις και επιστροφές φόρων στους οδικούς μεταφορείς.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου είχαν συνάντηση με την κυβέρνηση Μελόνι και ανακοίνωσαν την αναστολή της απεργίας που είχαν προκηρύξει από τις 25 μέχρι τις 29 Μαΐου.

