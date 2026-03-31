Τραμπ σε συμμάχους: «Αγοράστε καύσιμα από τις ΗΠΑ ή πάρτε τα Στενά του Ορμούζ»

«Συγκεντρώστε θάρρος έστω και καθυστερημένα και απλά πάρτε το», διαμηνύει ο Τραμπ προς τις χώρες που δεν βοήθησαν τις ΗΠΑ.

Επίθεση προς τις χώρες που δεν βοήθησαν τις ΗΠΑ στις επιθέσεις κατά του Ιράν εξαπέλυσε με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τες να αγοράσουν αμερικανικό πετρέλαιο ή να πάνε στα Στενά του Ορμούζ και να αναλάβουν δράση μόνες τους και χωρίς την βοήθεια των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε ειδικότερα στην Βρετανία και την Γαλλία που δεν βοήθησαν στον πόλεμο που αποφάσισε να εξαπολύσει μαζί με το Ισραήλ και οδήγησε στην εκτόξευση των τιμών της ενέργειας και στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

«Όλες αυτές οι χώρες που δεν μπορούν να προμηθευτούν λόγω των Στενών του Ορμούζ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο που αρνήθηκε να εμπλακεί στην καρατόμηση του Ιράν, έχω μία πρόταση για εσάς: Πρώτον, αγοράστε από τις ΗΠΑ - έχουμε αρκετό και δεύτερον, συγκεντρώστε θάρρος έστω και καθυστερημένα, πηγαίνετε στο Στενό και απλά πάρτε το. Θα πρέπει να αρχίσετε να μαθαίνετε πώς να πολεμάτε μόνοι σας, οι ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον εκεί για να σας βοηθήσουν, όπως ακριβώς δεν ήσασταν εκεί για εμάς. Το Ιράν έχει, ουσιαστικά, αποδεκατιστεί. Το δύσκολο κομμάτι έχει γίνει. Πηγαίνετε να πάρετε το πετρέλαιό σας!».

Ταυτόχρονα ο Τραμπ καταφέρθηκε και κατά της Γαλλίας που υπήρξε «ελάχιστη συνεργάσιμη» στον πόλεμο κατά του Ιράν και την κατηγόρησε για την απαγόρευση πτήσης στο εναέριο χώρο της των αμερικανικών αεροσκάφων που μετέφεραν στρατιωτικά εφόδια στο Ισραήλ.

«Η Γαλλία δεν άφησε αεροπλάνα με προορισμό το Ισραήλ, φορτωμένα με στρατιωτικό εξοπλισμό, να πετάξουν επάνω από το γαλλλικό έδαφος. Η Γαλλία δεν βοήθησε καθόλου σχετικά με τον ιρανό χασάπη που εξοντώθηκε επιτυχώς», έγραψε ο Τραμπ.

