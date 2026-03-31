Μ. Ανατολή: Eκρήξεις στο Ντουμπάι και πυραυλική επίθεση στα ΗΑΕ - Ιρανικό χτύπημα σε τάνκερ του Κουβέιτ

Διαρκείς αντιφάσεις από Τραμπ, ικανοποιημένος από τη μέχρι τώρα έκβαση του πολέμου φαίνεται ο Νετανιάχου. Εκατέρωθεν σφυροκόπημα, εκρήξεις σε Ιερουσαλήμ και Τεχεράνη.

Τελευταία ενημέρωση 12:49

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται τα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή για 32η ημέρα με όλα τα σενάρια για την επόμενη ημέρα να παραμένουν ανοιχτά, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να στέλνει αντιφατικά μηνύματα. Από τη μία, εμφανίστηκε θετικός για περιορισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά, ωστόσο, από την άλλη συνέχισε να εξαπολύει απειλές για σφοδρά χτυπήματα εναντίον υποδομών της Τεχεράνης.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να «ορίσει χρονοδιάγραμμα» για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. «Σίγουρα έχει ξεπεράσει το μισό της διαδρομής. Αλλά δεν θέλω να ορίσω χρονοδιάγραμμα», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ καθώς η σύγκρουση που ξεκίνησε με την επίθεση κατά της Τεχεράνης από Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ μπαίνει δεύτερο μήνα της.

«Το Ισραήλ έτοιμο να συνεχίζει να χτυπά το Ιράν για εβδομάδες ακόμα»

Το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο για «εβδομάδες» ακόμα συγκρούσεων στο Ιράν, τόνισε σήμερα εκπρόσωπος του στρατού ενώ τόνισε ότι ο πόλεμος έχει «περάσει τα μισά του δρόμου». Ο αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι δήλωσε ότι η απόφαση εξαρτάται από τους πολιτικούς ηγέτες. Αλλά «είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να επιχειρούμε για εβδομάδες ακόμα. Έχουμε τους στόχους γι' αυτό, τα πυρομαχικά γι' αυτό, το ανθρώπινο δυναμικό γι' αυτό, και εναπόκειται στην ηγεσία να αποφασίσει», δήλωσε.

Τραυματίες σε Ισραήλ, Σαουδική Αραβίαμ Ντουμπάι - Έκρηξη σε αεροδρόμιο στο Ιρακινό Κουρδιστάν

Ταυτόχρονα, ιρανική επίθεση προκάλεσε φωτιά σε κουβεϊτιανό δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Ντουμπάι, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τέσσερις στρατιώτες σκοτώθηκαν και δύο ακόμη τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια μαχών στον νότιο Λίβανο. Oι IDF εξαπέλυσαν νέο μπαράζ επιθέσεων στην Τεχεράνη και ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε μαζικές επιθέσεις σε ιρανικά αποθήκες πυρομαχικών κοντά στο Ισφαχάν.

Ειδικότερα, οι ισραηλινές υπηρεσίες διάσωσης ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί ότι μετέφεραν σε νοσοκομεία οκτώ ανθρώπους που τραυματίστηκαν ελαφρά στην περιοχή του Τελ Αβίβ, όπου η αστυνομία έκανε λόγο για «πτώση στοιχείων πυρομαχικών» αφού ήχησε ο συναγερμός αντιαεροπορικής άμυνας για ιρανικούς πυραύλους. Έξι από τους τραυματίες έλαβαν ιατρική φροντίδα στην Μπνέι Μπρακ, που ο πληθυσμός της είναι κατά πλειοψηφία υπερορθόδοξοι Εβραίοι, ενώ υπέστησαν ελαφρά τραύματα από τις εκρήξεις».

Η υπηρεσία αεράμυνας ανέφερε από την πλευρά της ότι έλαβε «αναφορές για ζημιές» στο κέντρο της χώρας. Σειρήνες ήχησαν στην Ιερουσαλήμ έπειτα από πυρά πυραύλων που προέρχονταν από το Ιράν, χωρίς να αναφερθεί στη συνέχεια κανένας τραυματισμός. Στη Σαουδική Αραβία, η αναχαίτιση ενός μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (drone) προκάλεσε τον τραυματισμό δύο ανθρώπων, σε μία περιοχή νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Ριάντ όπου βρίσκεται η βάση των ΗΠΑ Πρίγκιπας Σουλτάν.

«Η πτώση θραυσμάτων που προέρχονταν από την αναχαίτιση drone στην επαρχία αλ Χαρτζ προκάλεσε τον ελαφρύ τραυματισμό δύο ανθρώπων και περιορισμένες υλικές ζημιές σε τρεις κατοικίες και πολλά οχήματα», σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων SPA. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από πτώση θραυσμάτων σε κατοικίες σε συνοικία του νότιου Ντουμπάι, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Θραύσματα που προέρχονταν από αναχαίτιση έπεσαν σε κατοικίες στο νότιο Ντουμπάι προκαλώντας υλικές ζημιές και ελαφρούς τραυματισμούς σε τέσσερις υπηκόους ασιατικών χωρών», ανέφεραν οι αρχές. Στο μεταξύ, έκρηξη ακούστηκε σήμερα το πρωί κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Αρμπίλ στην αυτόνομη περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η Αρμπίλ στεγάζει ένα σημαντικό αμερικανικό προξενικό συγκρότημα κτιρίων και το αεροδρόμιό της υποδέχεται στρατιωτικούς συμβούλους που συνδέονται με τον διεθνή συνασπισμό κατά των τζιχαντιστών, του οποίου ηγούνται οι ΗΠΑ. Ένοπλες φιλοϊρανικές παρατάξεις αναλαμβάνουν τακτικά την ευθύνη για επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, που γενικά αναχαιτίζονται από την αντιαεροπορική άμυνα, θέτοντας κυρίως ως στόχο προσωπικό του διεθνούς συνασπισμού που έχει αναπτυχθεί στο Ιράκ.

Εκτός λειτουργίας εργοστάσιο αφαλάτωσης στο νησί Κεσμ

Στόχος αεροπορικού πλήγματος έγινε εργοστάσιο αφαλάτωσης στο ιρανικό νησί Κεσμ, που βρίσκεται στα Στενά του Ορμούζ. «Το πόσιμο νερό στο νησί Κεσμ προέρχεται από εργοστάσια αφαλάτωσης. Ένα από τα εργοστάσια αφαλάτωσης του νησιού Κεσμ στοχοθετήθηκε και έχει τεθεί εντελώς εκτός λειτουργίας, διότι δεν είναι δυνατό να αποκατασταθούν οι ζημιές βραχυπρόθεσμα», ανέφερε αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας Μοχσέν Φαρχαντί, χωρίς να διευκρινίζει πότε σημειώθηκε η επίθεση.

Ζημιές σε σιιτικό χώρο λατρείας από αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα

Πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν σήμερα προκάλεσαν ζημιές σε σιιτικό χώρο λατρείας στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση. Το κτήριο του Μεγάλου Χοσεϊνίγε– ένας χώρος συγκέντρωσης των σιιτών για επιμνημόσυνες τελετές, θρησκευτική μελέτη -«υπέστη ζημιές έπειτα από επίθεση που εξαπέλυσε το πρωί ο εχθρός στην οδό Φερντόουζι» στην πόλη Ζανζάν, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό.

«Τμήματα του τρούλου και των μιναρέδων υπέστησαν ζημιές», πρόσθεσε η ίδια πηγή. Εξάλλου το πρακτορείο Fars έκανε λόγο σήμερα για πλήγματα εναντίον «στρατιωτικών εγκαταστάσεων» στο κεντρικό Ιράν, ενώ πρόσθεσε ότι ακόμη δεν είναι γνωστό το εύρος των ζημιών και αν τυχόν υπάρχουν θύματα. «Οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι στοχοθετήθηκαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ισφαχάν», δήλωσε ο Ακμπάρ Σαλεχί αξιωματούχος αρμόδιος για την ασφάλεια στο γραφείο του κυβερνήτη της επαρχίας.

Κομισιόν: Προειδοποίηση για «παρατεταμένη αναστάτωση» στις αγορές ενέργειας

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ πρέπει να προετοιμασθούν για «παρατεταμένη αναστάτωση» στις αγορές ενέργειας λόγω του πολέμου το Ιράν, προειδοποιεί με επιστολή του προς τους ΥΠΕΝ ο Ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν εν όψει της συνόδου για την κρίση. Σημειώνει ότι, παρά το γεγονός ότι οι επιπτώσεις επί της ενεργειακής τροφοδοσίας έχουν περιορισθεί, οι κυβερνήσεις των χωρών μελών καλούνται «να προχωρήσουν σε έγκαιρες προετοιμασίες εν όψει ενδεχόμενης παρατεταμένης αναταραχής».

Ειδικότερα, η μεγάλη εξάρτηση της Ευρώπης από την εισαγόμενη ενέργεια σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες είναι πολύ εκτεθειμένες στις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή επί των παγκόσμιων τιμών της ενέργειας. Μάλιστα, οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 70% από την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο εφοδιασμός της Ευρώπης σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο δεν επλήγη άμεσα από το κλείσιμο του θαλάσσιου διαύλου των Στενών του Ορμούζ, αφού η Ευρώπη εισάγει το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών της πόρων από προμηθευτές εκτός της Μέσης Ανατολής. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες ανησυχούν ιδιαιτέρως βραχυπρόθεσμα για την τροφοδοσία της Ευρώπης σε προϊόντα διύλισης του πετρελαίου όπως η κηροζίνη και το ντίζελ.

Οι κυβερνήσεις πρέπει να αποφύγουν να λάβουν μέτρα που θα αύξαναν κατανάλωση καυσίμων, θα περιόριζαν το εμπόριο πετρελαϊκών προϊόντων ή θα αποθάρρυναν την παραγωγή στα ευρωπαϊκά διυλιστήρια που επεξεργάζονται τα προϊόντα αυτά, αναφέρεται στην επιστολή. «Τα κράτη μέλη καλούνται να ενθαρρύνουν την αναβολή οποιωνδήποτε μη επειγουσών διαδικασιών συντήρησης στα διυλιστήρια», σύμφωνα με το κείμενο της επιστολής.