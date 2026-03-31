Πολιτική | Ελλάδα

ΥΠΕΞ: Ανανεώθηκε το πρόγραμμα βίζα express για Τούρκους πολίτες

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κατόπιν ενεργειών του υπουργείου Εξωτερικών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ανανέωση για ένα επιπλέον έτος, από 1η Απριλίου 2025, του προγράμματος χορήγησης θεωρήσεων βραχείας διαμονής σε νησιά του Αιγαίου για Τούρκους πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, όπως επεσήμανε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών.

Το πρόγραμμα αφορά σε 12 νησιά: Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέσβος, Λέρος, Λήμνος, Ρόδος, Σάμος, Σύμη, Χίος, Πάτμο και Σαμοθράκη.

Η διάρκεια της θεώρησης θα είναι επτά ημέρες και θα χορηγείται στα σημεία εισόδου στα λιμάνια των νησιών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Καθηλωμένοι οι μισθοί λόγω ακρίβειας - Έκρηξη ιδιωτικού χρέους στα 406,7 δισ. ευρώ

ΣΕΦ - ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Βγήκε» ο διαγωνισμός για την ενεργειακή αναβάθμιση του φαληρικού σταδίου

Οι κλάδοι που ηγούνται της κούρσας των μισθών και οι «χρυσές» ειδικότητες με αποδοχές άνω των 2.000 ευρώ

tags:
Υπουργείο Εξωτερικών
visa express
Τουρκία
Τουρίστες
Ελλάδα
