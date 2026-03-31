ΥΠΕΞ: Ανανεώθηκε το πρόγραμμα βίζα express για Τούρκους πολίτες

Το πρόγραμμα αφορά σε 12 νησιά: Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέσβος, Λέρος, Λήμνος, Ρόδος, Σάμος, Σύμη, Χίος, Πάτμο και Σαμοθράκη.

Κατόπιν ενεργειών του υπουργείου Εξωτερικών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ανανέωση για ένα επιπλέον έτος, από 1η Απριλίου 2025, του προγράμματος χορήγησης θεωρήσεων βραχείας διαμονής σε νησιά του Αιγαίου για Τούρκους πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, όπως επεσήμανε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών.

Η διάρκεια της θεώρησης θα είναι επτά ημέρες και θα χορηγείται στα σημεία εισόδου στα λιμάνια των νησιών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ