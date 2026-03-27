Μαρινάκης σε Ανδρουλάκη: Δεν έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει στον κόσμο

Μαρινάκης σε Ανδρουλάκη: Δεν έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει στον κόσμο
«Η χώρα δεν αντέχει άλλο την αναπαραγωγή συνθημάτων του προηγούμενου αιώνα, ούτε χρειάζεται ένα νέο ‘πρόγραμμα Θεσσαλονίκη' σε πράσινη απόχρωση».

«Είναι λυπηρό, αλλά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και με τη σημερινή ομιλία του απέδειξε ότι δεν έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει στον κόσμο και πέραν πάσης αμφιβολίας δεν έχει κατανοήσει ακόμα τις αιτίες που οδήγησαν την Ελλάδα στην κρίση», επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η χώρα δεν αντέχει άλλο την αναπαραγωγή συνθημάτων του προηγούμενου αιώνα, ούτε χρειάζεται ένα νέο ‘πρόγραμμα Θεσσαλονίκη' σε πράσινη απόχρωση» πρόσθεσε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Οι πολίτες ‘χόρτασαν' από ανέξοδες υποσχέσεις. Η κοινωνία ζητά σταθερότητα, προοπτική και ακόμα περισσότερες πολιτικές με αποτέλεσμα, όπως αυτές που εφαρμόζει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τελικά, το μεγαλύτερο πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ότι έχει κολλήσει η βελόνα, αλλά ότι ο χρόνος για τον πρόεδρό του έχει σταματήσει πολλές δεκαετίες πίσω», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο κ. Μαρινάκης.

Παύλος Μαρινάκης
Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)
ΠΑΣΟΚ
Νίκος Ανδρουλάκης
